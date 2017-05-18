Бывшие коммунальщики Минобороны задолжали новосибирцам 34 миллиона

Бывший поставщик коммунальных услуг для Минобороны АО «ГУ ЖКХ» задолжал уволенным работникам в Новосибирске больше 34 млн руб.





Сотрудники Государственной инспекции труда НСО провели внеплановую проверку в обособленном подразделении «Новосибирское» АО «ГУ ЖКХ» и выяснили, что компания накопила перед 2180 работниками долг на общую сумму 34,4 млн руб. В инспекции труда уточнили, что эта сумма — долги за март перед уволенными новосибирцами.







«С работниками были заключены срочные договора на время выполнения госзаказа. 31-го [марта] с ними со всеми прекратили трудовые отношения, а расчет не произвели, т.е. там не только заработная плата, но и все суммы, причитающиеся работнику от работодателя при увольнении», — пояснили НГС.НОВОСТИ в Государственной инспекции труда Новосибирской области.







В итоге инспекция труда оштрафовала АО «ГУ ЖКХ» на 50 тыс. руб. по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата зарплаты) и выдала работодателю предписание прекратить нарушения. В ведомстве уточнили, что это уже не первый случай, когда Государственная инспекция труда штрафует АО «ГУ ЖКХ» за долги по зарплате в новосибирском подразделении компании.







Обсудить сложившуюся ситуацию с работодателем корреспонденту НГС.НОВОСТИ не удалось — в центральном офисе АО «ГУ ЖКХ» порекомендовали обратиться по этому вопросу в приемную финансового директора, телефон которого на момент публикации новости не отвечал.







На сайте компании сообщается, что с 31 марта 2017 года АО «ГУ ЖКХ» прекратило обслуживать коммунальные объекты Минобороны России.





В начале мая в центре крупного скандала оказалось новосибирское ООО «Стройсервисмеханизация»: его 30-летний работник забрался на стрелу башенного крана на ул. Вилюйской из-за задержек зарплаты — спуститься вниз его несколько часов уговаривали спасатели.