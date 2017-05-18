На Станционной поставили 5-метрового трансформера

Трансформер и автозавр на ул. Станционной
Трансформер и автозавр на ул. Станционной

В Новосибирске на ул. Станционной появился огромный трансформер из запчастей.


Сейчас установку заканчивают сотрудники компании сварка54.рф, которые собирали трансформера в течение месяца из автомобильных деталей.


«У него плита, на которой он стоит, примерно три тонны весит, и сам он около 2,5 тонн весит, высотой 5 метров», — рассказал представитель компании сварка54.рф Вадим Масляков.


Трансформера поставили на территории возле торгового комплекса автотоваров «АвтоМаркет» рядом с динозавром-автозавром, который появился здесь в апреле 2017 года. Автозавра также делали в компании сварка54.рф из запчастей. Тогда коммерческий директор компании «АвтоМаркет» Дмитрий Коротаев пояснял, что автозавр — это символ торгового комплекса. В то время на его груди была табличка с названием компании. Вадим Масляков добавил, что из-за законов о рекламе надпись с динозавра сняли.


«Моя идея была их в совокупности поставить, чтобы все в одном месте было. Сейчас столько народа фотографируются — лезут прям под болгарку, чтобы сфотографироваться», — рассказал Масляков.


Среди других больших конструкций, которые привлекают внимание жителей, известен большой зеленый человечек DNS. Из-за него компании даже пришлось идти в суд.

Елена Громкова
Фото предоставлено Вадимом Масляковым

Прочтений: 7512
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (26)26
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено