На Станционной поставили 5-метрового трансформера

Трансформер и автозавр на ул. Станционной

В Новосибирске на ул. Станционной появился огромный трансформер из запчастей.







Сейчас установку заканчивают сотрудники компании сварка54.рф, которые собирали трансформера в течение месяца из автомобильных деталей.







«У него плита, на которой он стоит, примерно три тонны весит, и сам он около 2,5 тонн весит, высотой 5 метров», — рассказал представитель компании сварка54.рф Вадим Масляков.







Трансформера поставили на территории возле торгового комплекса автотоваров «АвтоМаркет» рядом с динозавром-автозавром, который появился здесь в апреле 2017 года. Автозавра также делали в компании сварка54.рф из запчастей. Тогда коммерческий директор компании «АвтоМаркет» Дмитрий Коротаев пояснял, что автозавр — это символ торгового комплекса. В то время на его груди была табличка с названием компании. Вадим Масляков добавил, что из-за законов о рекламе надпись с динозавра сняли.







«Моя идея была их в совокупности поставить, чтобы все в одном месте было. Сейчас столько народа фотографируются — лезут прям под болгарку, чтобы сфотографироваться», — рассказал Масляков.







Среди других больших конструкций, которые привлекают внимание жителей, известен большой зеленый человечек DNS. Из-за него компании даже пришлось идти в суд.