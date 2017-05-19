Власти перекроют дороги в центре Новосибирска ради всероссийского полумарафона
В воскресенье, 21 мая, в Новосибирске пройдет первый всероссийский полумарафон «Забег» — городские власти перекроют Октябрьскую магистраль и ул. Кирова.
Перекрыты дороги будут с 9:00 до 19:00. В это время нельзя будет проехать по:
— ул. Кирова от ул. Восход до ул. Каменской,
— Октябрьской магистрали от ул. Каменской до ул. Серебренниковской,
— нечетной стороне Октябрьской магистрали от Красного проспекта до ул. Серебренниковской,
— ул. Сакко и Ванцетти от ул. Кирова до ул. Московской,
— ул. Шевченко от ул. Кирова до ул. Московской,
— ул. Каменской от Октябрьской магистрали до ул. Коммунистической,
— ул. Коммунистической от ул. Каменской до ул. Семьи Шамшиных,
— вдоль здания на Октябрьской магистрали, 4,
— ул. Шевченко от ул. Кирова до дома на ул. Садовой, 21 стр.,
— ул. Маковского от ул. Кирова до ул. Нижегородской,
— ул. Сакко и Ванцетти от ул. Кирова до ул. Нижегородской.
Кроме того, с 9:00 до 19:00 на площадке у ГПНТБ будет запрещена стоянка машин.
Компания 2ГИС выпустила специальный слой для «Забега», на котором отмечены маршруты полумарафона, зоны питания и другие объекты, сообщили в пресс-службе справочника.
«Забег» проходит одновременно в 10 городах России: Новосибирске, Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Самаре, Владивостоке, Красноярске, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде. Желающие поучаствовать могут выбрать дистанцию в 3, 5, 10 км или пробежать полумарафон (21,1 км). Участие в забеге платное — от 800 до 2000 руб. в зависимости от дистанции.
В Новосибирске для праздничных и спортивных мероприятий традиционно перекрывают центр города. Например, недавно по дорогам закрывали проезд для празднования 9 Мая.
Ксения Евдокимова
Фото из архива НГС, фрагмент карты 2ГИС