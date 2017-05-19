Власти перекроют дороги в центре Новосибирска ради всероссийского полумарафона

Сибирский фестиваль бега на Красном проспекте
Сибирский фестиваль бега на Красном проспекте

В воскресенье, 21 мая, в Новосибирске пройдет первый всероссийский полумарафон «Забег» — городские власти перекроют Октябрьскую магистраль и ул. Кирова.


Перекрыты дороги будут с 9:00 до 19:00. В это время нельзя будет проехать по:


— ул. Кирова от ул. Восход до ул. Каменской,

— Октябрьской магистрали от ул. Каменской до ул. Серебренниковской,

— нечетной стороне Октябрьской магистрали от Красного проспекта до ул. Серебренниковской,

— ул. Сакко и Ванцетти от ул. Кирова до ул. Московской,

— ул. Шевченко от ул. Кирова до ул. Московской,

— ул. Каменской от Октябрьской магистрали до ул. Коммунистической,

— ул. Коммунистической от ул. Каменской до ул. Семьи Шамшиных,

— вдоль здания на Октябрьской магистрали, 4,

— ул. Шевченко от ул. Кирова до дома на ул. Садовой, 21 стр.,

— ул. Маковского от ул. Кирова до ул. Нижегородской,

— ул. Сакко и Ванцетти от ул. Кирова до ул. Нижегородской.


Дороги, которые перекроют 21 мая
Дороги, которые перекроют 21 мая


Кроме того, с 9:00 до 19:00 на площадке у ГПНТБ будет запрещена стоянка машин.


Компания 2ГИС выпустила специальный слой для «Забега», на котором отмечены маршруты полумарафона, зоны питания и другие объекты, сообщили в пресс-службе справочника. 


«Забег» проходит одновременно в 10 городах России: Новосибирске, Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Самаре, Владивостоке, Красноярске, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде. Желающие поучаствовать могут выбрать дистанцию в 3, 5, 10 км или пробежать полумарафон (21,1 км). Участие в забеге платное — от 800 до 2000 руб. в зависимости от дистанции.


В Новосибирске для праздничных и спортивных мероприятий традиционно перекрывают центр города. Например, недавно по дорогам закрывали проезд для празднования 9 Мая.

Ксения Евдокимова
Фото из архива НГС, фрагмент карты 2ГИС

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