Власти перекроют дороги в центре Новосибирска ради всероссийского полумарафона

Сибирский фестиваль бега на Красном проспекте

В воскресенье, 21 мая, в Новосибирске пройдет первый всероссийский полумарафон «Забег» — городские власти перекроют Октябрьскую магистраль и ул. Кирова.





Перекрыты дороги будут с 9:00 до 19:00. В это время нельзя будет проехать по:







— ул. Кирова от ул. Восход до ул. Каменской,



— Октябрьской магистрали от ул. Каменской до ул. Серебренниковской,



— нечетной стороне Октябрьской магистрали от Красного проспекта до ул. Серебренниковской,



— ул. Сакко и Ванцетти от ул. Кирова до ул. Московской,



— ул. Шевченко от ул. Кирова до ул. Московской,



— ул. Каменской от Октябрьской магистрали до ул. Коммунистической,



— ул. Коммунистической от ул. Каменской до ул. Семьи Шамшиных,



— вдоль здания на Октябрьской магистрали, 4,



— ул. Шевченко от ул. Кирова до дома на ул. Садовой, 21 стр.,



— ул. Маковского от ул. Кирова до ул. Нижегородской,



— ул. Сакко и Ванцетти от ул. Кирова до ул. Нижегородской.







Дороги, которые перекроют 21 мая





Кроме того, с 9:00 до 19:00 на площадке у ГПНТБ будет запрещена стоянка машин.





Компания 2ГИС выпустила специальный слой для «Забега», на котором отмечены маршруты полумарафона, зоны питания и другие объекты, сообщили в пресс-службе справочника.





«Забег» проходит одновременно в 10 городах России: Новосибирске, Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Самаре, Владивостоке, Красноярске, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде. Желающие поучаствовать могут выбрать дистанцию в 3, 5, 10 км или пробежать полумарафон (21,1 км). Участие в забеге платное — от 800 до 2000 руб. в зависимости от дистанции.







В Новосибирске для праздничных и спортивных мероприятий традиционно перекрывают центр города. Например, недавно по дорогам закрывали проезд для празднования 9 Мая.