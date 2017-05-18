Вторая волна половодья угрожает сотням дач в Новосибирске

Завтра вода может подойти к 200 участкам
Завтра вода может подойти к 200 участкам

К Новосибирску приближается вторая волна половодья — около 500 дачных участков может затопить возле Оби.


«19 мая 2017 года с 08:00 по местному времени объем сбрасываемой воды увеличат до 4500 кубометров в секунду, с 12:00 сброс будет увеличен до 4650 ± 100 куб. м/с», — сообщили сегодня в Главном управлении МЧС по НСО.


Уже завтра, 19 мая, в зону подтопления могут попасть до 200 участков садовых обществах Первомайского и Советского районов Новосибирска — это случится, если уровень Оби поднимется до отметки 390±10 см.


Вода угрожает участкам в Первомайском районе — дачных обществах «Геолог» и «Строймашевец», здесь может затопить около 100 и 70 участков соответственно. Также 10 участков в «Геофизике», 4 участка в «Молодости», 5 участков в «Волне». 


В Советском районе опасность угрожает небольшому числу участков: 3 — в «Дорожнике», 2 — в «Театральном» и 2 — в «Здоровье».


Во все зоны подтопления отправились оперативные группы спасателей.


«По прогнозам, пик второй волны половодья придется на середину июня. При наихудшем развитии гидрологической обстановки, с учетом возможных обильных осадков уровень воды в реке Обь может достигнуть отметки 420 см. При этом в зоне подтопления могут оказаться около 500 участков в пяти садовых обществах в Первомайского района: "Геолог", "Строймашевец", "Геофизик", "Молодость", "Волна", а также садовых обществах Советского района: "Дорожник", "Путеец", "Театральный" и "Здоровье"», — добавили в МЧС.


Первый пик весеннего половодья пошел на спад на прошлой неделе.

Елена Громкова
Фото Ольги Бурлаковой

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