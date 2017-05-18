Фонтан из-под земли залил двор многоэтажки недалеко от «Ауры»

Фонтан забил из колодца у дома № 15 на ул. Лескова
Фонтан забил из колодца у дома № 15 на ул. Лескова

Днем 18 мая во дворе дома на ул. Лескова в Октябрьском районе Новосибирска из колодца забил фонтан.


Видео потопа прислал в редакцию НГС.НОВОСТИ читатель. Он увидел фонтан у первого подъезда дома № 15 на ул. Лескова примерно в 12:30.


«Из-под крышки колодца [вода] со всех сторон бежала, прям фонтан получается. Было так красиво. Сейчас уже чуть-чуть бежит», — рассказал НГС.НОВОСТИ очевидец.



Очевидец рассказал, что над затопленным двором поднимался пар — температура воздуха в Новосибирске составляет около +10 градусов. При этом площадку возле дома водой, вырвавшейся из колодца, не затопило. «Дом у нас стоит наклонно, все сразу сбегает, вода не стоит», — говорит читатель.


Очевидец добавил, что видел почти такой же фонтан из колодца сегодня днем на пересечении ул. Бориса Богаткова и Карла Либкнехта.


Вчера НГС.НОВОСТИ сообщали о фонтане на перекрестке ул. Мичурина и Фрунзе. С 15 мая на значительной части правобережных районов Новосибирска проводятся гидравлические испытания и временно отключена горячая вода.

Ксения Евдокимова

Скриншот с видео

Видео читателя НГС

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