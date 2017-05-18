В метро появился поезд с фотографиями самых умных людей Новосибирска

Новый вагон в поезде-музее





В Новосибирском метрополитене состоялась презентация нового вагона-музея — экспозиция посвящена 60-летию СО РАН.







Экспозиция посвящена 60-летию СО РАН





Презентация новой экспозиции «60 лет открытий и изобретений» прошла 18 мая на станции «Площадь Гарина-Михайловского».







Вагон поезда-музея





«Сегодня в канун праздника мы открываем очень необычную выставку, чтобы и гости города, и жители мегаполиса могли увидеть очень небольшую частичку тех достижений, которые Сибирское отделение достигло за прошедшее десятилетие, — рассказал в приветственной речи автор и руководитель проекта, заместитель председателя СО РАН, академик РАН Михаил Эпов. —







Академик Михаил Эпов





1957 год. Прошло всего 12 лет после Великой Победы. Страна еще не совсем оправилась от ран, нанесенных войной. А здесь, в Новосибирске, по решению правительства было принято решение построить запасной научный центр СССР, в котором были сосредоточены все виды науки того времени. Эта дата стала отправной для превращения Новосибирска из города крупной промышленности, торгового центра в город науки. Сегодня Сибирское отделение РАН — признанный центр мировой науки».











Проводя экскурсию по новому вагону, директор Музея Новосибирска Елена Щукина пояснила, что выставка рассказывает об основных открытиях новосибирских ученых.





Выставка посвящена открытию сибирских ученых за 60 лет





«Мы хотим, чтобы люди, которые будут ездить в этом вагоне, могли представить, чем ученые занимались раньше, чем занимаются сейчас, — пояснила директор музея. — Мы понимаем, что люди, которые бывают в вагоне, далеки от науки. Чтобы они просто вспомнили, что проходили в школе. Самая простейшая формула: E=mc2. Чтобы они как-то немножко прикоснулись к этому научному вееру и понимали, что это рядом, что это Новосибирск».





Выставка «60 лет открытий и изобретений» в поезде метро





Также Елена Щукина обратила внимание на то, оформление дверей поезда связано с разными науками: физикой, математикой, естественными и гуманитарными науками, а также сельским хозяйством и медициной. По ее словам, выставка в поезде — это уменьшенная копия экспозиции, которая уже стоит на пр. Коптюга в Академгородке.







Выставка в поезде-музее, посвященная юбилею СО РАН





В Новосибирском метрополитене уже несколько тематических вагонов, например, в марте на линию вышел юбилейный вагон с цитатами сибирских писателей.

