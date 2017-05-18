В метро появился поезд с фотографиями самых умных людей Новосибирска
В Новосибирском метрополитене состоялась презентация нового вагона-музея — экспозиция посвящена 60-летию СО РАН.
Презентация новой экспозиции «60 лет открытий и изобретений» прошла 18 мая на станции «Площадь Гарина-Михайловского».
«Сегодня в канун праздника мы открываем очень необычную выставку, чтобы и гости города, и жители мегаполиса могли увидеть очень небольшую частичку тех достижений, которые Сибирское отделение достигло за прошедшее десятилетие, — рассказал в приветственной речи автор и руководитель проекта, заместитель председателя СО РАН, академик РАН Михаил Эпов. —
1957 год. Прошло всего 12 лет после Великой Победы. Страна еще не совсем оправилась от ран, нанесенных войной. А здесь, в Новосибирске, по решению правительства было принято решение построить запасной научный центр СССР, в котором были сосредоточены все виды науки того времени. Эта дата стала отправной для превращения Новосибирска из города крупной промышленности, торгового центра в город науки. Сегодня Сибирское отделение РАН — признанный центр мировой науки».
Проводя экскурсию по новому вагону, директор Музея Новосибирска Елена Щукина пояснила, что выставка рассказывает об основных открытиях новосибирских ученых.
«Мы хотим, чтобы люди, которые будут ездить в этом вагоне, могли представить, чем ученые занимались раньше, чем занимаются сейчас, — пояснила директор музея. — Мы понимаем, что люди, которые бывают в вагоне, далеки от науки. Чтобы они просто вспомнили, что проходили в школе. Самая простейшая формула: E=mc2. Чтобы они как-то немножко прикоснулись к этому научному вееру и понимали, что это рядом, что это Новосибирск».
Также Елена Щукина обратила внимание на то, оформление дверей поезда связано с разными науками: физикой, математикой, естественными и гуманитарными науками, а также сельским хозяйством и медициной. По ее словам, выставка в поезде — это уменьшенная копия экспозиции, которая уже стоит на пр. Коптюга в Академгородке.
В Новосибирском метрополитене уже несколько тематических вагонов, например, в марте на линию вышел юбилейный вагон с цитатами сибирских писателей.
Анна Богданова
Фото Ольги Бурлаковой