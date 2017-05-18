Определены даты главных экзаменов для выпускников новосибирских школ


В Новосибирской области сдать ЕГЭ в основную волну предстоит 13 182 выпускникам этого года
В Новосибирской области сдать ЕГЭ в основную волну предстоит 13 182 выпускникам этого года

Через полторы недели в Новосибирской области стартует основная волна ЕГЭ: НГС.НОВОСТИ публикуют расписание предстоящих экзаменов.


Как сообщается на портале информационной поддержки единого экзамена, ЕГЭ проводится по 14 предметам. Чтобы получить аттестат, выпускникам этого года нужно обязательно сдать русский язык и математику. Остальные предметы выпускники сдают на выбор — в зависимости от специальности, на которую они потом хотят поступить.


Если выпускник не наберет минимального количества баллов по одному из обязательных предметов, то он сможет сдать экзамен повторно. При провале на экзамене по необязательному предмету пересдать его можно будет только через год.


Определены даты главных экзаменов для выпускников новосибирских школ


Как ранее сообщал министр образования, науки и инновационной политики Новосибирской области Сергей Нелюбов, сдать ЕГЭ в основную волну предстоит 13 182 выпускникам этого года. Всего в Новосибирской области будут работать 84 пункта приема экзаменов.

Ольга Хмелевская
Фото Ивана Рейзвих (1), инфографика НГС (2)

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