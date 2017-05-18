Собачьи похороны закончились пьяным ДТП у кладбища под Новосибирском

От удара кабину УАЗа смяло

Вечером в среду, 17 мая, пьяный водитель УАЗа, возвращавшийся с похорон собаки, устроил аварию в районе Бердского кладбища.





Как сообщили в отделении пропаганды управления ГИБДД по Новосибирской области, авария произошла в 18:25 напротив дома № 78 СНТ «Бытовик». По предварительным данным, 61-летний водитель УАЗа въехал в стоящий грузовик «Хово». В аварии пострадал 34-летний пассажир УАЗа — он рассек себе лоб.







На месте аварии работали представители Бердского поисково-спасательного отряда.







«Водитель [УАЗа] возил свою собаку хоронить, обратно выпили, и он врезался в самосвал, который находился на дороге <…> Мы выехали. Чтобы не загорелось, отсоединили аккумуляторы. Сложно было водителю выйти, пассажиру [УАЗа] тоже, мы помогли - деблокировали и освободили их. Применяли гидравлический аварийно-спасательный инструмент, разжимали зажатые места, чтобы человек сам вышел, и помогали выйти из кабины», — рассказал НГС.НОВОСТИ начальник Бердского поисково-спасательного отряда Николай Ярманов.





Как передает сообщество «АвтоБердск» в соцсети «ВКонтакте» со ссылкой на источник в областной Госавтоинспекции, пассажир УАЗа пострадал минимально. «Его госпитализировали, но из больницы он сбежал, и они с водителем продолжили поминать умершего четвероногого друга», — сообщил источник.





В начале мая еще один пьяный водитель устроил аварию в Заельцовском районе Новосибирска: врезался в двери павильона АЗС «Газпромнефть» на Mercedes Gelandewagen.