Критики Каннского фестиваля встретили овациями фильм режиссера из Новосибирска

Андрей Звягинцев
Андрей Звягинцев

Кинорежиссер из Новосибирска Андрей Звягинцев представил на Каннском кинофестивале свой фильм «Нелюбовь» — критики долго аплодировали после просмотра картины.


Премьера российской картины, которая вошла в основной конкурс 70-го международного Каннского фестиваля, состоится в четверг, однако кинокритики посмотрели новую ленту Звягинцева первыми, сообщает «Интерфакс».


В своем новом фильме режиссер рассказывает историю супружеской пары в период тяжелого развода и исчезновения их 12-летнего сына. Главные роли исполняют Марьяна Спивак и Алексей Розин.


«После показа двухчасового фильма зал долго аплодировал», — сообщает «Интерфакс».



На сайте Каннского фестиваля отмечается, что в жюри входят режиссеры Педро Альмодовар, Паоло Соррентино, Марен Аде, Пак Чхан Ук, актеры Уилл Смит, Джессика Честейн, Фань Бинбин и др.


Оглашение победителей 70-го Каннского кинофестиваля состоится 28 мая. В основном конкурсе кроме «Нелюбви» представлены 18 фильмов, среди которых «Сияние» Наоми Кавасе, «Кроткая» Сергея Лозницы, «Роковое искушение» Софии Копполы, «Двуличный любовник» Франсуа Озона, драма «Хэппи Энд» Михаэля Ханеке и др.


По данным сайта «Кинопоиск», премьера картины «Нелюбовь» в России состоится 1 июня.


Недавно ВВС включила фильмы Андрея Звягинцева «Возвращение» и «Левиафан» в список ста величайших лент XXI века.

Ксения Евдокимова
Фото Екатерины Чесноковой (РИА Новости)
Видео youtube.com, канал SonyPicturesRU

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