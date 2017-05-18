Критики Каннского фестиваля встретили овациями фильм режиссера из Новосибирска
Кинорежиссер из Новосибирска Андрей Звягинцев представил на Каннском кинофестивале свой фильм «Нелюбовь» — критики долго аплодировали после просмотра картины.
Премьера российской картины, которая вошла в основной конкурс 70-го международного Каннского фестиваля, состоится в четверг, однако кинокритики посмотрели новую ленту Звягинцева первыми, сообщает «Интерфакс».
В своем новом фильме режиссер рассказывает историю супружеской пары в период тяжелого развода и исчезновения их 12-летнего сына. Главные роли исполняют Марьяна Спивак и Алексей Розин.
«После показа двухчасового фильма зал долго аплодировал», — сообщает «Интерфакс».
На сайте Каннского фестиваля отмечается, что в жюри входят режиссеры Педро Альмодовар, Паоло Соррентино, Марен Аде, Пак Чхан Ук, актеры Уилл Смит, Джессика Честейн, Фань Бинбин и др.
Оглашение победителей 70-го Каннского кинофестиваля состоится 28 мая. В основном конкурсе кроме «Нелюбви» представлены 18 фильмов, среди которых «Сияние» Наоми Кавасе, «Кроткая» Сергея Лозницы, «Роковое искушение» Софии Копполы, «Двуличный любовник» Франсуа Озона, драма «Хэппи Энд» Михаэля Ханеке и др.
По данным сайта «Кинопоиск», премьера картины «Нелюбовь» в России состоится 1 июня.
Недавно ВВС включила фильмы Андрея Звягинцева «Возвращение» и «Левиафан» в список ста величайших лент XXI века.
Ксения Евдокимова
Фото Екатерины Чесноковой (РИА Новости)
Видео youtube.com, канал SonyPicturesRU