В Новосибирске стали реже грабить и угонять машины

Угонов стало меньше почти на 30 %
Угонов стало меньше почти на 30 %

За первые 4 месяца 2017 года в Новосибирской области уровень преступности снизился на 16,3 %, особенно меньше стало угонов и разбоев.


С начала года в регионе правоохранительные органы зафиксировали 13 тыс. 734 преступления, хотя за аналогичный период прошлого года их было 16 тыс. 400. Значительно снизилось — на 48,1 % — число разбойных нападений (с 135 до 70) и угонов — на 29,4 % (с 221 до 156), сообщили в пресс-службе прокуратуры НСО.


Сократилось на 22,8 % количество тяжких и особо тяжких преступлений (с 3 тыс. 918 до 3 тыс. 23), преступлений против жизни и здоровья стало меньше на 18,5 % (с 1 488 до 1 211), краж — на 21,9 % (с 7 тыс. 540 до 5 тыс. 885), а грабежей — на 24,2 % (с 567 до 430).


Правоохранители зарегистрировали в том числе и снижение случаев «умышленного причинения тяжкого вреда здоровью». Их число упало с 233 до 193 (разница — 17,2 %). На 24 % реже полицейские стали фиксировать преступления в общественных местах.


«Раскрываемость преступлений за четыре месяца 2017 года составила 61,4 %, что существенно выше, чем в прошлом году (53,1 %)», — подвели итог в пресс-службе областной прокуратуры.


Тем не менее нераскрытым осталось 4 тыс. 631 преступление, в том числе 4 разбоя, 43 угона, 111 грабежей, 3 тыс. 195 краж, пояснили в надзорном ведомстве.


Недавно прокуратура Новосибирска отправила в суд дело, фигурант которого подозревается в участии в группе автоугонщиков, которые воровали машины, используя код-грабберы. 


Ранее, подводя итоги первых трех месяцев года, в прокуратуре отмечали, что в регионе подскочило (со 130 до 145) количество преступлений, которые совершили организованные преступные группы.

Ольга Власова
Фото Артёма Ленца

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