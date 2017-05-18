После укусов клещей в больницы попали 8 новосибирцев

Активность клещей в этом году ниже

С начала весны в Новосибирской области клещи покусали 3 тыс. 360 человек — это ниже среднемноголетнего уровня на 7,6 %.







«Наибольшее количество покусов зарегистрировано в Искитимском, Тогучинском, Ордынском, Мошковском районах области, в Бердске и в Ленинском, Советском, Центральном районах города Новосибирска», — рассказали в управлении Роспотребнадзора по НСО, отметив, что за прошлую неделю от укусов пострадали 1 тыс. 446 человек.







Вирус энцефалита найден в 4 клещах, вирус боррелиоза — в 135 клещах. Еще 2 паукообразных оказались заражены моноцитарным эрлихиозом и 1 — гранулоцитарным анаплазмозом человека.





В больницы с подозрением на клещевой энцефалит попали 8 человек. В прошлом году таких пациентов было больше в 2 раза, отметили в ведомстве.





Главный инфекционист НСО, главврач инфекционной больницы № 1 Лариса Позднякова ранее сообщила, что у 2 заболевших состояние оценивается как тяжелое.





На этой неделе чиновники отчитались об обработке от клещей городских парков. Как заявил замначальника управления культуры мэрии Новосибирска Вадим Полещук, на защиту парков от опасных паукообразных потрачено 270 тыс. руб.







Первый укус клеща в этом сезоне официально был зарегистрирован 21 марта. Пик активности клещей же придется на конец мая – начало июня. В 2016 году клещи покусали больше 1,5 тыс. жителей области, из них заболели клещевым энцефалитом 125 человек — для некоторых из них укусы оказались смертельными.

