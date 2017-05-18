Чиновники засудили переполненную детьми школу в Первомайке

Средняя школа № 144

Роспотребнадзор подал в суд на школу № 144 в Первомайском районе, в которой слишком много учеников. Как следует из материалов дела, с иском к средней школе № 144 (ул. Героев Революции) в Первомайский районный суд обратился территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области в Бердске. Ведомство потребовало, чтобы школа прекратила нарушать СанПиН, в том числе сделала все для того, чтобы на каждого ученика в классе приходилось не меньше 2,5 кв. м учебной площади.





16 января 2017 года Первомайский районный суд частично удовлетворил требования истца, в том числе обязал школу соблюсти нормы учебной площади.







«Директор школы указала, что в настоящее время в школе № 144 превышена максимальная наполняемость, при этом директор школы не вправе отказать в приеме учеников с закрепленного за школой микроучастка», — озвучили позицию ответчика в пресс-службе Новосибирского областного суда.







Как призналась НГС.НОВОСТИ директор школы № 144 Альбина Долгалева, вступившее в силу решение суда невозможно исполнить до тех пор, пока в районе не построят новую школу.







«Мы ждем, пока построится школа в микрорайоне "Весенний". А школа построится там в 2018 году. 1 сентября 2018 года обещают там открыть школу на 1250 человек. А 2,5 кв. м я не могу выдержать никак на одного ребенка, потому что у меня дети прибывают и прибывают, они все относятся к моему микроучастку», — пояснила директор школы.







По ее словам, сейчас в школе учатся 1000 детей, на уроки они ходят в две смены. В классах в среднем по 30 человек, на каждого ученика приходится 1,6 кв. м учебной площади.







«Я же не могу выгнать детей. А если я расформирую классы и сделаю по 20 человек, то в три смены буду работать и нарушу закон об образовании», — объясняет дилемму Альбина Долгалева.







Получить комментарии у истца по этому делу корреспонденту НГС.НОВОСТИ не удалось: руководителей и юриста территориального отдела Роспотребнадзора в Бердске на месте не оказалось.