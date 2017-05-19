Рабочие сузили дорогу в центре из-за аварии на теплотрассе

Ул. 1905 года у дома № 18 будет частично перекрыта до 16 июня

Сегодня, 19 мая, рабочие сузили дорогу у дома № 18 на ул. 1905 года в Новосибирске.





«С 19 мая ограничивается движение транспорта по ул. 1905 года в районе дома № 18, проезжая часть будет сужена на 3 метра», — рассказали в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса Новосибирска.







Сужение дороги на ул. 1905 года





Проезд по дороге ограничили из-за аварийного ремонта теплотрассы, который проводит АО «СИБЭКО». Планируется, что все работы завершатся к 16 июня.







Вчера власти рассказывали о другом ограничении проезда на ул. 1905 года — у дома № 83.

