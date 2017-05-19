Рабочие сузили дорогу в центре из-за аварии на теплотрассе

Ул. 1905 года у дома № 18 будет частично перекрыта до 16 июня
Ул. 1905 года у дома № 18 будет частично перекрыта до 16 июня

Сегодня, 19 мая, рабочие сузили дорогу у дома № 18 на ул. 1905 года в Новосибирске.


«С 19 мая ограничивается движение транспорта по ул. 1905 года в районе дома № 18, проезжая часть будет сужена на 3 метра», — рассказали в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса Новосибирска.


Сужение дороги на ул. 1905 года
Сужение дороги на ул. 1905 года


Проезд по дороге ограничили из-за аварийного ремонта теплотрассы, который проводит АО «СИБЭКО». Планируется, что все работы завершатся к 16 июня.


Вчера власти рассказывали о другом ограничении проезда на ул. 1905 года — у дома № 83.

Ксения Евдокимова
Фото из архива НГС, фрагмент карты 2ГИС

Прочтений: 1712
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено