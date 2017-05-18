В левобережной части Новосибирска открылось первое грузинское кафе
В конце апреля на ул. Сибиряков-Гвардейцев начало работать кафе «Арагви».
По данным 2ГИС, это единственное заведение с грузинской кухней в левобережной части Новосибирска.
«Арагви» заняло помещение на 1-м этаже жилого дома по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 26, которое используется предприятиями общепита уже не один год. Ресторан открыли 2 начинающих предпринимателя, работавших до этого в ресторанном бизнесе по найму.
В кафе 2 этажа — большая часть посадочных мест расположена на 2-м ярусе и снизу не видна. Менять интерьер новые арендаторы пока не стали, ограничившись репродукциями картин на грузинскую тематику.
В меню — классика грузинской кухни: чихиртма из курицы (140 руб.), оджахури из свинины (280 руб.), хинкали (130 руб. за 3 штуки), разные виды хачапури (от 210 до 230 руб.) и т.д. Часть блюд не имеет четкой национальной привязки — стейк из свинины, салат «Цезарь». Бизнес-ланч из 2 блюд и напитка в заведении обойдется в сумму от 200 руб.
По данным 2ГИС, сейчас в Новосибирске работает 18 заведений, предлагающих блюда грузинской кухни. Среди старейших можно отметить «Тифлис», а одним из последних проектов этого направления кафе самообслуживания «Тбилиссимо».
Грузию называют одним из самых быстро растущих туристических направлений в России. В прошлом году в этой стране побывали около 1 млн граждан РФ, а в этом году турпоток уже вырос на 25 %. В конце апреля авиакомпания S7 даже запустила из Новосибирска рейс в Тбилиси — впервые после более чем 20-летнего перерыва.
Стас Соколов
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