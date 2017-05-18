В левобережной части Новосибирска открылось первое грузинское кафе

Заведение заняло место, где уже давно работают предприятия общепита. Фото Стаса Соколова
Заведение заняло место, где уже давно работают предприятия общепита. Фото Стаса Соколова

В конце апреля на ул. Сибиряков-Гвардейцев начало работать кафе «Арагви».


По данным 2ГИС, это единственное заведение с грузинской кухней в левобережной части Новосибирска.


Интерьер с появлением нового арендатора практически не изменился. Фото Стаса Соколова
Интерьер с появлением нового арендатора практически не изменился. Фото Стаса Соколова


«Арагви» заняло помещение на 1-м этаже жилого дома по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 26, которое используется предприятиями общепита уже не один год. Ресторан открыли 2 начинающих предпринимателя, работавших до этого в ресторанном бизнесе по найму.


Харчо, толма и морс по меню бизнес-ланча в «Арагви» стоят 200 руб. Фото Стаса Соколова
Харчо, толма и морс по меню бизнес-ланча в «Арагви» стоят 200 руб. Фото Стаса Соколова


В кафе 2 этажа — большая часть посадочных мест расположена на 2-м ярусе и снизу не видна. Менять интерьер новые арендаторы пока не стали, ограничившись репродукциями картин на грузинскую тематику.


В меню — классика грузинской кухни: чихиртма из курицы (140 руб.), оджахури из свинины (280 руб.), хинкали (130 руб. за 3 штуки), разные виды хачапури (от 210 до 230 руб.) и т.д. Часть блюд не имеет четкой национальной привязки — стейк из свинины, салат «Цезарь». Бизнес-ланч из 2 блюд и напитка в заведении обойдется в сумму от 200 руб.


По данным 2ГИС, сейчас в Новосибирске работает 18 заведений, предлагающих блюда грузинской кухни. Среди старейших можно отметить «Тифлис», а одним из последних проектов этого направления кафе самообслуживания «Тбилиссимо».


Грузия становится популярным туристическим направлением. Фото Стаса Соколова
Грузия становится популярным туристическим направлением. Фото Стаса Соколова


Грузию называют одним из самых быстро растущих туристических направлений в России. В прошлом году в этой стране побывали около 1 млн граждан РФ, а в этом году турпоток уже вырос на 25 %. В конце апреля авиакомпания S7 даже запустила из Новосибирска рейс в Тбилиси — впервые после более чем 20-летнего перерыва.

Стас Соколов
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