В левобережной части Новосибирска открылось первое грузинское кафе

Заведение заняло место, где уже давно работают предприятия общепита. Фото Стаса Соколова

В конце апреля на ул. Сибиряков-Гвардейцев начало работать кафе «Арагви».







По данным 2ГИС, это единственное заведение с грузинской кухней в левобережной части Новосибирска.





Интерьер с появлением нового арендатора практически не изменился. Фото Стаса Соколова





«Арагви» заняло помещение на 1-м этаже жилого дома по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 26, которое используется предприятиями общепита уже не один год. Ресторан открыли 2 начинающих предпринимателя, работавших до этого в ресторанном бизнесе по найму.







Харчо, толма и морс по меню бизнес-ланча в «Арагви» стоят 200 руб. Фото Стаса Соколова





В кафе 2 этажа — большая часть посадочных мест расположена на 2-м ярусе и снизу не видна. Менять интерьер новые арендаторы пока не стали, ограничившись репродукциями картин на грузинскую тематику.







В меню — классика грузинской кухни: чихиртма из курицы (140 руб.), оджахури из свинины (280 руб.), хинкали (130 руб. за 3 штуки), разные виды хачапури (от 210 до 230 руб.) и т.д. Часть блюд не имеет четкой национальной привязки — стейк из свинины, салат «Цезарь». Бизнес-ланч из 2 блюд и напитка в заведении обойдется в сумму от 200 руб.







По данным 2ГИС, сейчас в Новосибирске работает 18 заведений, предлагающих блюда грузинской кухни. Среди старейших можно отметить «Тифлис», а одним из последних проектов этого направления кафе самообслуживания «Тбилиссимо».







Грузия становится популярным туристическим направлением. Фото Стаса Соколова





Грузию называют одним из самых быстро растущих туристических направлений в России. В прошлом году в этой стране побывали около 1 млн граждан РФ, а в этом году турпоток уже вырос на 25 %. В конце апреля авиакомпания S7 даже запустила из Новосибирска рейс в Тбилиси — впервые после более чем 20-летнего перерыва.

