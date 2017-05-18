В аэропорту Новосибирска заметили знаменитого танцора

Сергей Полунин прилетел в Новосибирск утром 18 мая

В Новосибирск прилетел знаменитый артист балета Сергей Полунин — в Новосибирске он представит документальный фильм «Танцовщик».





Сегодня утром в социальной сети Instagram появилось фото знаменитого Сергея Полунина — он только сошел с рейса и смущенно улыбался поклонникам с чемоданом в руках.





Фильм «Танцовщик» будет показан сегодня в кинотеатре «Победа» в 19:00.

Он здесь! Друзья, ждём вас сегодня в @kinopobeda! Публикация от Кинотеатр «Победа» (@kinopobeda) Май 17 2017 в 5:35 PDT

Картина будет лично представлена героем ленты, а после Сергей Полунин ответит на все вопросы зрителей. Перед началом показа каждый желающий сможет пообщаться с танцовщиком, сфотографироваться и взять автограф. Завершится мероприятие гала-ужином в честь Полунина в кафе «Премьера».







В начале недели НГС.НОВОСТИ рассказывали о приезде в Новосибирск хореографа из Германии Марии Пятковой, которая продемонстрировала танец с собственным силуэтом с использованием новых технологий.