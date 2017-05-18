В аэропорту Новосибирска заметили знаменитого танцора

Сергей Полунин прилетел в Новосибирск утром 18 мая
Сергей Полунин прилетел в Новосибирск утром 18 мая

В Новосибирск прилетел знаменитый артист балета Сергей Полунин — в Новосибирске он представит документальный фильм «Танцовщик».


Сегодня утром в социальной сети Instagram появилось фото знаменитого Сергея Полунина — он только сошел с рейса и смущенно улыбался поклонникам с чемоданом в руках.


Фильм «Танцовщик» будет показан сегодня в кинотеатре «Победа» в 19:00.

Он здесь! Друзья, ждём вас сегодня в @kinopobeda!

Публикация от Кинотеатр «Победа» (@kinopobeda)

Картина будет лично представлена героем ленты, а после Сергей Полунин ответит на все вопросы зрителей. Перед началом показа каждый желающий сможет пообщаться с танцовщиком, сфотографироваться и взять автограф. Завершится мероприятие гала-ужином в честь Полунина в кафе «Премьера».


В начале недели НГС.НОВОСТИ рассказывали о приезде в Новосибирск хореографа из Германии Марии Пятковой, которая продемонстрировала танец с собственным силуэтом с использованием новых технологий. 

Алёна Золотухина
Фото Алексея Майшева (РИА Новости) (1), instagram.com/kinopobeda (2)

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