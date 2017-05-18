В центре Новосибирска сузили несколько важных дорог и перекрестков

Дороги сужают из-за ремонта теплотрассы и водопровода
Дороги сужают из-за ремонта теплотрассы и водопровода

Дорожники ограничили проезд по крупным улицам в Центральном районе Новосибирска.


С 17 по 31 мая дорожники сузили проезжую часть на 6,5 метров у здания № 37 по ул. Орджоникидзе, на 7 метров — у здания № 40 на ул. Семьи Шамшиных. Также на 4 метра сужается проезжая часть на перекрестке ул. Ядринцевской и Мичурина и на 19 метров — на перекрестке ул. Орджоникидзе, Семьи Шамшиных и Военной.


«Это связано с проведением АО "СИБЭКО" аварийных работ по ремонту теплотрассы», — рассказали в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса Новосибирска.


Сужение дорог и перекрестков на ул. Орджоникидзе, Ядринцевской и Семьи Шамшиных
Сужение дорог и перекрестков на ул. Орджоникидзе, Ядринцевской и Семьи Шамшиных


Кроме того, с 17 мая на 5 метров сузили дорогу на ул. 1905 года в районе дома № 83 из-за аварийного ремонта водопровода, который проводит МУП «Горводоканал». Закончить работы там планируют к 20 мая.


Сужение дороги на ул. 1905 года
Сужение дороги на ул. 1905 года


«Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения», — напомнили в департаменте.


Вчера рабочие сузили ул. Немировича-Данченко недалеко от ул. Сибиряков-Гвардейцев на 1,5 метра.

Ксения Евдокимова

Фото Сергея Ляшко (1), фрагмент справочника 2ГИС (2, 3)

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