В центре Новосибирска сузили несколько важных дорог и перекрестков

Дороги сужают из-за ремонта теплотрассы и водопровода

Дорожники ограничили проезд по крупным улицам в Центральном районе Новосибирска.





С 17 по 31 мая дорожники сузили проезжую часть на 6,5 метров у здания № 37 по ул. Орджоникидзе, на 7 метров — у здания № 40 на ул. Семьи Шамшиных. Также на 4 метра сужается проезжая часть на перекрестке ул. Ядринцевской и Мичурина и на 19 метров — на перекрестке ул. Орджоникидзе, Семьи Шамшиных и Военной.







«Это связано с проведением АО "СИБЭКО" аварийных работ по ремонту теплотрассы», — рассказали в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса Новосибирска.







Сужение дорог и перекрестков на ул. Орджоникидзе, Ядринцевской и Семьи Шамшиных





Кроме того, с 17 мая на 5 метров сузили дорогу на ул. 1905 года в районе дома № 83 из-за аварийного ремонта водопровода, который проводит МУП «Горводоканал». Закончить работы там планируют к 20 мая.





Сужение дороги на ул. 1905 года





«Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения», — напомнили в департаменте.







Вчера рабочие сузили ул. Немировича-Данченко недалеко от ул. Сибиряков-Гвардейцев на 1,5 метра.

