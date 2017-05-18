Сибирячки стали чаще рожать похожих друг на друга детей

В I квартале мамочками стали более 7,5 тыс. жительниц НСО

За I квартал 2017 года Новосибирская область стала лидером среди Сибирского федерального округа по числу рожденных двоен.





«88 двоен родились в Новосибирской области за первые 3 месяца 2017 года. Больше, чем за этот же период в любом другом субъекте Сибирского федерального округа. В I квартале мамочками стали более 7,5 тыс. жительниц нашего региона. По этому показателю рождаемости мы отстаем только от Красноярска», — рассказали в группе по связям с общественностью Новосибирского отделения Фонда соцстрахования РФ.







По данным новосибирского отделения фонда, мам первенцев и вторых детей за этот период — примерно одинаковое количество, а у каждой пятой родившей женщины теперь трое и более детей.







«Как всегда, среди новорожденных больше мальчиков: 4062 мальчика, 3608 девочек. Средний рост новосибирских младенцев — 51,71 см, средний вес — 3,35 кг», — добавили в фонде соцстрахования.







При этом, по данным Новосибирскстата, рождаемость в регионе пошла на спад.

