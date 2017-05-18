Здание легендарной бани в центре Новосибирска продают за 180 миллионов

В прошлом году фасад недостроенных Фёдоровских бань получил подсветку
В прошлом году фасад недостроенных Фёдоровских бань получил подсветку

Собственник недостроенного здания на Советской, 36 решил продать 4 этажа.


Объявление было опубликовано в феврале и обновлено в конце апреля. В его описании указано, что на продажу выставлены 4 этажа — со 2-го по 5-й, их общая площадь — 3,3 тыс. кв. м, которые оценили в 180 млн руб. На 2-й и другие этажи предусмотрен отдельный вход, есть также и механизированная парковка, отмечается в описании. Срок сдачи строящегося здания — II квартал 2017 года.


Здание бань должно было быть введено в эксплуатацию еще в 2015 году, однако его строительство замораживали. Строительство ведется по инвестиционному договору, часть помещений будет передана муниципалитету.


Аналитики N1.RU отмечают, что число выставленных на продажу отдельно стоящих зданий за последний год выросло в полтора раза. Средняя площадь таких объектов — немногим более 1,6 тыс. кв. м. Самое большое коммерческое здание в продаже сегодня — автосалон на ул. Богдана Хмельницкого, 101: его площадь составляет более 10,8 тыс. кв. м.


Автосалоны наряду с бизнес-центрами, гостиницами и универсальными помещениями встречаются в продаже чаще всего, отмечают специалисты N1.RU. Стоимость отдельно стоящих коммерческих зданий варьируется от 1 млн до 710 млн руб.


«Рынок коммерческой недвижимости Новосибирска сейчас стагнирует, поэтому владельцы достаточно дорогих объектов нередко ищут покупателей годами. Среди новых предложений есть здания, собственники которых полностью или частично отказались от идеи вести бизнес, под который они строили свои объекты», — отмечает руководитель пресс-службы сайта N1.RU Анастасия Гринёва.


Среди часто продающихся коммерческих объектов также встречаются помещения для баров и ресторанов

Лиза Пичугина
Фото Александра Ощепкова

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