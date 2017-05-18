Родные со слезами проводили 15 новосибирцев на службу в Президентский полк

Проводы на привокзальной площади

Утром 18 мая на перроне вокзала Новосибирск-Главный состоялись торжественные проводы призывников, которым предстоит служить в Президентском полку.





Как передает корреспондент НГС.НОВОСТИ, побывавший на месте событий, поезд с призывниками отправляется Новосибирска в 10:07. Всего в Президентский полк отправятся полтора десятка новобранцев — 7 из Новосибирска и 8 из области.







Им предстоит охранять объекты Московского Кремля — официальной резиденции президента РФ и другие важные государственные объекты, участвовать в протокольных мероприятиях, нести службу у Вечного огня на могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены.







Призывников провожали с музыкой...





...и молитвами





Всего в Президентский полк отправятся 15 новобранцев





На службу в Президентский полк не берут тех, у кого есть непогашенная судимость или близкие родственники за границей. Также в полк не могут попасть призывники, которые проходят подозреваемыми по уголовным делам или состоят на учете в психоневрологических, наркологических и кожно-венерологических диспансерах. Кроме того, призывники, желающие служить в Президентском полку, должны иметь рост от 175 см до 190 см, нормальное соотношение роста и массы тела, хорошее зрение, слышать шепот на расстоянии не менее 6 м. Об этом говорится на сайте Совета попечителей Президентского полка.







На проводах не обошлось без слез





Перед дорогой призывники подкрепились





Поезд с призывниками должен отправиться в 10:07





Здоровье новосибирских призывников улучшается из года в год. Об этом заявили работники военкомата Новосибирской области, подводя итоги предыдущего — осеннего — призыва. У тех, кто оказался негоден к службе в армии, чаще всего находят психические заболевания.