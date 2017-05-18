Пенсионерка из Искитима научилась зарабатывать тысячи рублей в Counter-Strike и Minecraft

Анна Сандалова

Пенсионерка из Новосибирской области стала звездой интернета — она играет в Minecraft и Counter-Strike, а полученные от поклонников пожертвования тратит на подарки внуку.





Корреспондент НГС.НОВОСТИ нашла 59-летнюю Анну Сандалову и расспросила ее о любимых играх.







«У меня на YouTube есть канал "Баба Аня" — там мои ролики. Уже год, получается, у нас канал. В последнее время немного проблем со здоровьем было, редко выходила на стримы (сленговое название прямых трансляций игр на видеохостингах. — К.Е.). А так с ребятишками стримим, общаемся по чату, скайпу», — рассказывает Анна Сандалова.





В основном пенсионерка играет в Minecraft (игра с открытым миром-«песочницей» из перестраиваемых кубических блоков. — К.Е.), Counter-Strike (сетевой командный шутер о противостоянии террористов и контртеррористов. — К.Е.) и «гоняет» в «Танки». Женщина поделилась, что ей нравятся все игры, только она не может «быстро переключиться с одной на другую».





«А начала как: я просто играла во все игры, всю жизнь в спортивных, культурных, массовых мероприятиях участвовала — была Снегурочкой, приходилось и подарки развозить, и городские елки проводить в Искитиме. Раньше в "Денди" играли, потом перешли на "Сегу",





компьютер, потом уже внуки показали мне "Майнкрафт". [Они] начали играть еще школьниками, я их гоняла от компьютера, а раз в игру вошли — игру нельзя бросать. Внуки мне говорят: "Баба, сядь, тут надо доиграть, чтобы время не ушло". Начала доигрывать и потом сама втянулась», — говорит пенсионерка.









У Анны Михайловны трое внуков: одному 18 лет, другому — 16, а третьему скоро будет 3 года. Старшие внуки и предложили бабушке подключить ее к игровому стриминговому сервису Twitch.tv. «Я, конечно, боялась, не знала, что это такое, надо же общаться, играть. Они мне открыли канал, все подключили — и бабушка начала стримы», — рассказала Анна Сандалова.







Стримеры, у которых есть канал на Twitch.tv, могут получать от других игроков и зрителей «донаты» — добровольные пожертвования. Анна Сандалова рассказала, что на «Твиче» зарабатывает немного, а полученные деньги тратит на подарки внукам, в основном младшему.





«Один раз, когда только начинала на стрим выходить, мне "задонатили" 41 тыс. руб. Я не ожидала, вообще не верила, что так может быть.





Я пошла и купила клавиатуру, наушники, мышку и продолжала стримить, спасибо этому человеку, так бы сроду не купила такие вещи», — поделилась пенсионерка.







«Баба Аня» играет в Minecraft





Женщина говорит, что мало кто из ее друзей-ровесников знает, что она играет в компьютерные игры. А из семьи кроме внуков играет сестра, но только для себя, «чтобы отдохнуть после огорода».







«Сейчас маленько здоровье наладилось, все равно буду стримить!» — уверяет Анна Сандалова.





В Новосибирске живет много женщин с нетипичными увлечениями и профессиями: дамы ловят огромных судаков, управляют вертолетом и могут поднять 350 кг.

