Пенсионерка из Искитима научилась зарабатывать тысячи рублей в Counter-Strike и Minecraft

Анна Сандалова
Анна Сандалова

Пенсионерка из Новосибирской области стала звездой интернета  она играет в Minecraft и Counter-Strike, а полученные от поклонников пожертвования тратит на подарки внуку.


Корреспондент НГС.НОВОСТИ нашла 59-летнюю Анну Сандалову и расспросила ее о любимых играх.


«У меня на YouTube есть канал "Баба Аня" — там мои ролики. Уже год, получается, у нас канал. В последнее время немного проблем со здоровьем было, редко выходила на стримы (сленговое название прямых трансляций игр на видеохостингах. — К.Е.). А так с ребятишками стримим, общаемся по чату, скайпу»,  рассказывает Анна Сандалова.


В основном пенсионерка играет в Minecraft (игра с открытым миром-«песочницей» из перестраиваемых кубических блоков. — К.Е.), Counter-Strike (сетевой командный шутер о противостоянии террористов и контртеррористов. — К.Е.) и «гоняет» в «Танки». Женщина поделилась, что ей нравятся все игры, только она не может «быстро переключиться с одной на другую».


«А начала как: я просто играла во все игры, всю жизнь в спортивных, культурных, массовых мероприятиях участвовала — была Снегурочкой, приходилось и подарки развозить, и городские елки проводить в Искитиме. Раньше в "Денди" играли, потом перешли на "Сегу",


компьютер, потом уже внуки показали мне "Майнкрафт". [Они] начали играть еще школьниками, я их гоняла от компьютера, а раз в игру вошли — игру нельзя бросать. Внуки мне говорят: "Баба, сядь, тут надо доиграть, чтобы время не ушло". Начала доигрывать и потом сама втянулась», — говорит пенсионерка.



У Анны Михайловны трое внуков: одному 18 лет, другому — 16, а третьему скоро будет 3 года. Старшие внуки и предложили бабушке подключить ее к игровому стриминговому сервису Twitch.tv. «Я, конечно, боялась, не знала, что это такое, надо же общаться, играть. Они мне открыли канал, все подключили — и бабушка начала стримы», — рассказала Анна Сандалова.


Стримеры, у которых есть канал на Twitch.tv, могут получать от других игроков и зрителей «донаты» — добровольные пожертвования. Анна Сандалова рассказала, что на «Твиче» зарабатывает немного, а полученные деньги тратит на подарки внукам, в основном младшему.


«Один раз, когда только начинала на стрим выходить, мне "задонатили" 41 тыс. руб. Я не ожидала, вообще не верила, что так может быть.


Я пошла и купила клавиатуру, наушники, мышку и продолжала стримить, спасибо этому человеку, так бы сроду не купила такие вещи», — поделилась пенсионерка.


«Баба Аня» играет в Minecraft
«Баба Аня» играет в Minecraft


Женщина говорит, что мало кто из ее друзей-ровесников знает, что она играет в компьютерные игры. А из семьи кроме внуков играет сестра, но только для себя, «чтобы отдохнуть после огорода».


«Сейчас маленько здоровье наладилось, все равно буду стримить!» — уверяет Анна Сандалова.


В Новосибирске живет много женщин с нетипичными увлечениями и профессиями: дамы ловят огромных судаков, управляют вертолетом и могут поднять 350 кг.

Ксения Евдокимова
Фото из аккаунта Анны Сандаловой в социальной сети «ВКонтакте» (1), скриншот видео с youtube.com (2)
Видео youtube.com, канал «Русский мясник»

Прочтений: 1380
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Комментарии (4)4
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено