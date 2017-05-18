Новосибирские компании признались, что их раздражает в молодых специалистах
Сайт по поиску работы Зарплата.ру опросил 387 руководителей из Новосибирска и узнал, почему они иногда отказывают молодым специалистам в приеме на работу.
Участники опроса признались, что больше всего в молодых специалистах их раздражают недисциплинированность и безответственность.
«Главная же проблема выпускников, которая может им помешать получить работу, по мнению 70 % [опрошенных] руководителей, — завышенные зарплатные ожидания. 42 % рассказали, что молодых соискателей подводят слабые коммуникативные навыки. Каждому третьему работодателю в выпускниках не хватает профессиональных навыков, а 28 % — опыта по нужной специальности», — сообщили в пресс-службе сайта Зарплата.ру.
Также опрос показал, что новосибирские руководители стали реже обращать внимания на оценки выпускников. Теперь отметками соискателей интересуются только 19 % участников опроса, тогда как в 2016 году это было важно почти для трети опрошенных.
«Наличие красного диплома станет дополнительным плюсом для 35 % работодателей. Правда, для большинства (58 %) цвет диплома не имеет значения, а 7 % признались, что отличники их даже раздражают», — говорится в результатах исследования.
При этом вакансии для специалистов без опыта открыты у каждого второго участника опроса, уточнили специалисты Зарплата.ру.
Ранее аналитики этого сайта опросили 1200 новосибирцев и узнали, за что их увольняли с работы.
Ольга Хмелевская
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