Приставы устроили погоню за «Фордом» с дочерью должника за рулем


После часовой погони приставам удалось арестовать подержанный Ford Fiesta 
После часовой погони приставам удалось арестовать подержанный Ford Fiesta 

В Новосибирске судебным приставам и работникам банка пришлось пуститься на машинах в погоню за дочерью должника, чтобы арестовать его «Форд».


Новосибирец взял потребительский кредит —180 тыс. руб., но расплачиваться с банком не торопился. Тогда за дело взялись судебные приставы Калининского района Новосибирска, сообщили в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.


Приставы выяснили, что у должника есть машина, которой пользуется его дочь. Но арестовать автомобиль им не удавалось. Женщина скрывала машину, разговаривала с приставами только через закрытую дверь и отправляла их к отцу, с которым она якобы не общается.

 

Так продолжалось вплоть до 16 мая, когда представители банка заметили «Форд» должника возле дома, в котором живет его дочь. Увидев незнакомцев возле автомобиля, женщина стала разбираться, что происходит.


«Банковские служащие, в свою очередь, попытались убедить ее дождаться приезда судебных приставов. Рассмеявшаяся дочь должника "ударила по газам", после чего представители банка отправились за ней в погоню, передавая маршрут её следования судебным приставам», — описали ситуацию в пресс-службе.


Всего судебные приставы и работники банка ехали за женщиной по городу около часа, но все-таки сумели не потерять ее след в автомобильном потоке и дождались момента, когда женщина припаркуется. Оказалось, что у нее почти закончился бензин.


«Вышедшую из машины женщину ознакомили с документами, по которым Ford Fiesta 2011 года выпуска был подвергнут аресту и передан представителям взыскателя на ответственное хранение. Рассерженной дочери неплательщика пришлось отправиться домой на такси», — рассказали в службе судебных приставов.


Если должник и теперь не погасит долг по кредиту, то его «Форд» продадут, а деньги от продажи получит банк.


Еще один житель Новосибирска на прошлой неделе выплатил долг по алиментам, после того как лишился «айфона» с любимой игрушкой — виртуальной фермой.

Ольга Хмелевская
Фото ford.ru

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