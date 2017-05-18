В Новосибирской области оживились продажи подержанных машин

Продажи подержанных машин в Новосибирской области подскочили на 8,6 %

В 2017 году жители Новосибирской области стали покупать больше автомобилей с пробегом.



Специалисты аналитического агентства «Автостат» изучили российский рынок легковых автомобилей с пробегом и назвали регионы с самыми большими объемами продаж в I квартале 2017 года. В числе лидеров оказалась и Новосибирская область: по количеству проданных подержанных машин она занимает 8-е место в стране.



Всего за I квартал 2017 года новосибирцы купили 28,9 тыс. подержанных автомобилей. Это на 8,6 % больше по сравнению с первыми тремя месяцами 2016 года, когда количество проданных автомобилей с пробегом дотянуло только до 26,6 штук.







Оживились продажи машин с пробегом и в соседних регионах. Например, жители Красноярского края, который оказался на 11-м месте рейтинга, купили 25,1 тыс. автомобилей. Это на 7,8 % больше, чем в январе-марте 2016 года. Обострился интерес к подержанным машинам и у жителей Кемеровской области, купивших за I квартал 2017 года 20,2 тыс. автомобилей с пробегом (18-е место). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи подержанных авто в Кузбассе выросли на 5,6 %. В Омской области продажи на вторичном рынке приросли на 6,4 % - до 17,4 тыс. автомобилей, что позволило региону выйти на 23-е место в рейтинге.







В целом по стране рынок подержанных машин за год прирос на 1,4 %, за три месяца 2017 года россияне купили на вторичном рынке 1 млн 132 тыс. автомобилей. Лидером страны по объемам продаж стала Московская область: ее жители в январе-марте 2017 года стали владельцами 70 тыс. подержанных машин.



Напомним, к началу 2017 года в Новосибирске насчитывалось 433,1 тыс. легковых автомобилей и 1584,1 тыс. жителей. Таким образом, на каждую тысячу человек приходилось 273 машины.

