Толоконский спел шансон для библиотекарей со всей России
Бывший губернатор Новосибирской области Виктор Толоконский спел на конгрессе Всероссийской библиотечной ассоциации, проходящем в Красноярске.
Видео с мероприятия было опубликовано в соцсети Facebook. На кадрах видно, что действующий губернатор Красноярского края Виктор Толоконский исполняет песню шансонье Анатолия Полотно «Поцелуй меня, удача». Присутствующие в зале, около сотни человек, танцуют и снимают происходящее на видео.
Среди танцующих была замечена министр культуры Красноярского края Елена Мироненко, сообщают коллеги из НГС.КРАСНОЯРСК.
Присутствующие оценили выступление Виктора Толоконского, ему долго аплодировали, кричали «Браво» и «Молодец».
Виктор Толоконский часто пел для новосибирцев, когда был губернатором области, а летом прошлого года специально приехал в Новосибирск, чтобы спеть для горожан у краеведческого музея.
Ксения Евдокимова
Фото из архива НГС
Видео Рифата Саразетдинова с facebook.com