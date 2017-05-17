Толоконский спел шансон для библиотекарей со всей России

Виктор Толоконский

Бывший губернатор Новосибирской области Виктор Толоконский спел на конгрессе Всероссийской библиотечной ассоциации, проходящем в Красноярске.





Видео с мероприятия было опубликовано в соцсети Facebook. На кадрах видно, что действующий губернатор Красноярского края Виктор Толоконский исполняет песню шансонье Анатолия Полотно «Поцелуй меня, удача». Присутствующие в зале, около сотни человек, танцуют и снимают происходящее на видео.







Среди танцующих была замечена министр культуры Красноярского края Елена Мироненко, сообщают коллеги из НГС.КРАСНОЯРСК.











Присутствующие оценили выступление Виктора Толоконского, ему долго аплодировали, кричали «Браво» и «Молодец».







Виктор Толоконский часто пел для новосибирцев, когда был губернатором области, а летом прошлого года специально приехал в Новосибирск, чтобы спеть для горожан у краеведческого музея.

