Толоконский спел шансон для библиотекарей со всей России

Виктор Толоконский
Виктор Толоконский

Бывший губернатор Новосибирской области Виктор Толоконский спел на конгрессе Всероссийской библиотечной ассоциации, проходящем в Красноярске.


Видео с мероприятия было опубликовано в соцсети Facebook. На кадрах видно, что действующий губернатор Красноярского края Виктор Толоконский исполняет песню шансонье Анатолия Полотно «Поцелуй меня, удача». Присутствующие в зале, около сотни человек, танцуют и снимают происходящее на видео.


Среди танцующих была замечена министр культуры Красноярского края Елена Мироненко, сообщают коллеги из НГС.КРАСНОЯРСК.



Присутствующие оценили выступление Виктора Толоконского, ему долго аплодировали, кричали «Браво» и «Молодец».


Виктор Толоконский часто пел для новосибирцев, когда был губернатором области, а летом прошлого года специально приехал в Новосибирск, чтобы спеть для горожан у краеведческого музея.

Ксения Евдокимова
Фото из архива НГС
Видео Рифата Саразетдинова с facebook.com

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