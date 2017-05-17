Мэрия решила снести еще 9 аварийных домов в двух районах Новосибирска

Один из ветхих домов на ул. Декабристов, который пойдет под снос

Департамент земельных и имущественных отношений (ДЗИО) мэрии готовит к торгам 2 территории, на которых расположены 9 ветхих и аварийных домов.







По словам начальника отдела подготовки земельных участков к торгам ДЗИО Александра Бжеличенко, в работе отдела находятся участок площадью 8 га в границах ул. Никитина, Декабристов и Грибоедова в Октябрьском районе Новосибирска и участок площадью 0,6 га в районе ул. Арктической в Заельцовском районе. На них расположено 9 ветхих многоквартирных домов, обязательства по расселению одного из них берет на себя мэрия, остальных — застройщики, победившие в аукционах. Торги пройдут в первой половине июня. Кроме того, на 8 июня назначен аукцион по территории площадью 1,6 га в границах ул. Кирова, Алтайская, Ленинградская.





Согласно данным департамента земельных и имущественных отношений мэрии, с начала реализации программы развития застроенных территорий (РЗТ) в 2008 году с застройщиками было заключено 38 договоров по расселению 105 домов на территории общей площадью около 30 га: 2 из них полностью выполнены, 7 было расторгнуто, остальные находятся в разной степени исполнения. «В результате заключенных договоров за период с 2008 года по настоящее время в бюджет от права на заключение договора поступило порядка 340 млн руб.», — отметил Александр Бжеличенко на круглом столе 16 мая.





По информации замначальника управления по жилищным вопросам мэрии Дениса Ковалёва, наибольшие объемы финансирования программы РЗТ были в 2013 году — тогда на расселение ветхих домов было направлено почти 284,9 млн руб. из бюджетов города и области. «На похожий уровень софинансирования мы выходим в текущем году», — отметил Денис Ковалёв. Общий объем финансирования в 2017 году должен достигнуть 249 млн руб.







Программа РЗТ должна завершиться в 2017 году, однако сегодня рассматривается возможность ее продления как минимум до 2019 года, добавил Денис Ковалёв.





В числе реализуемых договоров РЗТ чиновники также отметили площадку на ул. Аренского, где уже расселили 2 ветхих дома и начали строить новый жилой комплекс.