Новосибирцы не смогли найти на карте Канин Нос и Северную Двину

В тесте нужно было ответить на 20 вопросов
В тесте нужно было ответить на 20 вопросов

В Новосибирске подвели итоги акции по проверке географических знаний «Контурная карта» — 7 человек справились с заданиями на пятерки.


В акции, которая проходила в Новосибирском госуниверсите и в Сибирском государственном университете геосистем и технологий, приняли участие 322 человека.


«Увеличился [по сравнению с прошлым годом] разбег по крайним возрастным группам ― стало больше школьников и людей старше среднего возраста», ― рассказали в пресс-службе НГУ.


На все вопросы правильно смогли ответить только 7 человек. По словам организаторов, трудности вызвали вопросы о местонахождении мыса Канин Нос, реки Северная Двина, Большого Медвежьего озера.


Максимальная сумма, которую можно было получить за контрольную, составляла 137 баллов. Пятерку ставили за 90 и более баллов, четверку ― начиная с 45 баллов. На тройку могли рассчитывать все, кто выполнил 30 % заданий.


«В этом году контрольная оказалась объективно проще, и у нас половина оценок ― положительные, в то время как в прошлом году их было менее трети», — говорят организаторы.


Вопросы, на которые нужно было ответить участникам акции,  доступны в официальном сообществе «Контурной карты». Новосибирцев, в частности, просили указать города, где останавливался «Титаник», нарисовать острова Антиподов, вспомнить, в каком году Христофор Колумб открыл Америку, назвать 3 моря, за которые ходил Афанасий Никитин.


В прошлом году участников «Контурной карты» поставил в тупик суперсложный вопрос об Африке.

Ольга Власова
Фото nsu.ru

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