Водитель самосвала лег на сиденье и спасся в жестком ДТП с БелАЗом

Фото с места ДТП
Фото с места ДТП

Сегодня, 17 мая, разогнавшийся грузовик «Скания» протаранил стоящий БелАЗ на территории карьера «Борок» в Октябрьском районе Новосибирска.


Виновнику ДТП удалось избежать травм только потому, что он лег на сиденье.


Авария с участием «Скании» и БелАЗа произошла в 12:00.


«БелАЗ остановился в районе развилки перед другими автомобилями в очереди на погрузку. В это время позади двигалась "Скания". Для того чтобы заехать на горку, водитель "Скании" набрал нужную скорость и выехал на развилку. Навстречу "Скании" с горки двигался другой БелАЗ. В итоге водитель "Скании" выворачивает руль влево, в сторону очереди на погрузку, и врезается в стоящий БелАЗ», — описали аварию специалисты мобильного приложения «Автоспас».


От удара кабину «Скании» смяло. «Водитель чудом избежал травм — [он] пояснил, что лег на пассажирское сиденье. БелАЗ не поврежден», — сообщили в «Автоспасе».


Фото с места ДТП
Фото с места ДТП


Фото с места ДТП
Фото с места ДТП


Фото с места ДТП
Фото с места ДТП


За 1,5 часа до этой аварии крупное ДТП с тремя автомобилями произошло неподалеку от кольца по трассе Академгородок – Кольцово.

Ольга Хмелевская
Фото vk.com/avtospas54rus

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