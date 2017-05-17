Водитель самосвала лег на сиденье и спасся в жестком ДТП с БелАЗом

Фото с места ДТП

Сегодня, 17 мая, разогнавшийся грузовик «Скания» протаранил стоящий БелАЗ на территории карьера «Борок» в Октябрьском районе Новосибирска.







Виновнику ДТП удалось избежать травм только потому, что он лег на сиденье.





Авария с участием «Скании» и БелАЗа произошла в 12:00.







«БелАЗ остановился в районе развилки перед другими автомобилями в очереди на погрузку. В это время позади двигалась "Скания". Для того чтобы заехать на горку, водитель "Скании" набрал нужную скорость и выехал на развилку. Навстречу "Скании" с горки двигался другой БелАЗ. В итоге водитель "Скании" выворачивает руль влево, в сторону очереди на погрузку, и врезается в стоящий БелАЗ», — описали аварию специалисты мобильного приложения «Автоспас».







От удара кабину «Скании» смяло. «Водитель чудом избежал травм — [он] пояснил, что лег на пассажирское сиденье. БелАЗ не поврежден», — сообщили в «Автоспасе».





Фото с места ДТП





Фото с места ДТП





Фото с места ДТП





За 1,5 часа до этой аварии крупное ДТП с тремя автомобилями произошло неподалеку от кольца по трассе Академгородок – Кольцово.