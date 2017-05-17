В мансарде бизнес-центра у сквера Славы открылась столовая с шашлыками и шестом

Часть интерьеров заведения осталась от прежнего арендатора. Фото Стаса Соколова
Часть интерьеров заведения осталась от прежнего арендатора. Фото Стаса Соколова

В мансардном этаже бизнес-центра «ЦДС-Альянс» заработала кафе-столовая «На чердаке» — заведение открыл предприниматель, ранее занимавшийся отельным бизнесом.


Кафе «На Чердаке» находится на седьмом этаже бизнес-центра и не имеет вывесок внизу. В привычном смысле мансарды в этом здании нет, однако и в самом БЦ, и в справочнике 2ГИС последний, 7-й этаж назван мансардным.


Порция борща и шашлык из свинины стоят в кафе 165 руб. Фото Стаса Соколова
Порция борща и шашлык из свинины стоят в кафе 165 руб. Фото Стаса Соколова

  

В зале порядка 50 посадочных мест, небольшая барная стойка и шест посредине зала, который в ночных клубах используют для пол-дэнса — танцев на шесте. Как рассказал НГС.НОВОСТИ владелец заведения Алан Радонов, это его первый ресторанный проект, раньше он занимался отельным бизнесом.


До появления «На чердаке» в этом зале работало кафе «Седьмое небо», от которого и осталась большая часть интерьера. Новое заведение днем (до 18:00) собирается кормить офисных работников, а по вечерам, когда есть заказы, обслуживать мероприятия (свадьбы, корпоративы и т.д.).


Найти кафе человеку, пришедшему с улицы, с первого раза может быть непросто. Фото Стаса Соколова
Найти кафе человеку, пришедшему с улицы, с первого раза может быть непросто. Фото Стаса Соколова


Обед из двух блюд в «На чердаке» будет стоить от 120 руб. В сегодняшнем «меню дня», например, салат «Цезарь» с курицей (89 руб.), суп из сайры (55 руб.), шашлык из свинины (100 руб.) и т.д.


В заведении можно не только попеть в караоке, но и потанцевать у шеста. Фото Стаса Соколова
В заведении можно не только попеть в караоке, но и потанцевать у шеста. Фото Стаса Соколова


По данным 2ГИС, ближайшее к «На Чердаке» заведение схожего формата — столовая сети «Олвик» — расположено в бизнес-центре «Магнат». Поблизости также находятся кафе «Матрена» и ретро-закусочная «Пышечная».


Демократичные форматы заведений в последнее время популярны у новосибирских рестораторов. Например, в конце апреля на месте бывшего ресторана «Тимьян» открылось кафе «Таверна», работающее по принципу самообслуживания.

Стас Соколов
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