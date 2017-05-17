Новосибирцы устали сидеть дома и начали ездить в отпуск вдвое чаще

Эксперты туристического рынка ожидают высокий спрос на отдых в Турции у новосибирцев

Рынок туристических услуг в Новосибирской области за первые 4 месяца этого года вырос вдвое по сравнению с тем же периодом 2016 года — с 50 тыс. до более чем 100 тыс. человек.





Об этом сообщил председатель Новосибирской ассоциации туристских организаций (НАТО) Дмитрий Микитченко.





Эксперт отметил, что существенно вырос спрос как на отдых внутри России (Сочи, Крым, Алтай, Горная Шория), так и на все зарубежные направления. Резкий рост спроса на туруслуги у новосибирцев Микитченко объяснил отложенным спросом.





По словам председателя правления Регионального отраслевого союза туриндустрии Сибири (РОСТС) Натальи Куцевол, стали также более популярны туристические маршруты в самой Новосибирской области и по Сибири. «В этом сезоне представлены круизы на теплоходах по Оби, Иртышу, Енисею. В прошлом 2016 году семидневный круиз по Оби Новосибирск – Сургут получил премию "Лучший круизный проект по России". По-прежнему популярен активный отдых: Алтай, Хакасия, Байкал. И еще одно направление, о котором мы теперь можем серьезно говорить — это экскурсии по Новосибирску. Так что теперь выходной можно новосибирцам и гостям города провести не только сидя в кафе, но и на экскурсии — есть пешеходные и автобусные — по Новосибирску, и узнать что-то новое», — рассказала Наталья Куцевол.







Из зарубежных направлений, по словам Дмитрия Микитченко, самым высоким ожидается спрос на отдых в Турции, которая вернулась на туристический рынок России после приостановки чартеров в прошлом году. Так, цены на недельный отдых в этой стране в мае этого года начинаются от 17 тыс. руб. «Уже планируются программы, чартерные цепочки. По Египту, надеемся, тоже будет положительное решение. Многие сибиряки, особенно те, кто занимается дайвингом, с нетерпением ждут возобновления египетского направления. Другие популярные страны всем известны — это Таиланд, Китай, Вьетнам и другие страны Юго-Восточной Азии. Также по-прежнему популярны у сибиряков Чехия, Германия, Кипр с его облегченным визовым режимом и Греция», — добавил Дмитрий Микитченко.







Ранее НГС.НОВОСТИ сообщали о прямых рейсах, которые стали доступны новосибирцам из аэропорта Толмачёво в этом сезоне.