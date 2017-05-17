На улицах Новосибирска начали торговать сладкой ягодой из Средней Азии

Первая черешня, которую нашел корреспондент НГС.НОВОСТИ в Новосибирске, стоит 450 руб./кг. Фото Стаса Соколова
Первая черешня, которую нашел корреспондент НГС.НОВОСТИ в Новосибирске, стоит 450 руб./кг. Фото Стаса Соколова

Новосибирские уличные торговцы начали продавать черешню, в ближайшие дни ягода появится и в торговых сетях.


Одну из первых точек, где появилась черешня, корреспондент НГС.НОВОСТИ нашел в центре города на ул. Урицкого. По словам продавца, «черешня майская из Ташкента» появилась в продаже сегодня — она стоит 450 руб./кг.


В ближайшее время ягода появится и в торговых сетях. Как рассказала НГС.НОВОСТИ коммерческий директор холдинга «Сибирский Гигант» Ольга Занина, свежая черешня из Узбекистана уже поступила на распределительный центр и уже завтра должна появиться на прилавках магазинов сети. Розничная цена черешни в «Мегасе», например, будет составлять 484 руб./кг. 


«Мы торгуем черешней и зимой — она идет из Чили, но тогда она стоит гораздо дороже — порядка 1500 руб./кг», — пояснила представитель «Сибирского Гиганта».


Судя по всему, поставки свежей черешни начались по всей Сибири. Например, в Красноярске она появилась еще вчера, но стоит там ощутимо дороже — 548 руб./кг.


О других сезонных товарах НГС.НОВОСТИ сообщали вчера — на улицах Новосибирска появились бочки с квасом непривычных размеров.

Стас Соколов
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