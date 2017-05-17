Власти Новосибирска пересчитали гаражи около школ и садов и решили их сносить

Для хранения машин используются только 20– 30 % гаражей у школ и садов, в остальных хранятся ГСМ и автозапчасти, считают в мэрии
Для хранения машин используются только 20–30 % гаражей у школ и садов, в остальных хранятся ГСМ и автозапчасти, считают в мэрии

В непосредственной близости к школам и детским садам Новосибирска располагаются 1170 металлических гаражей — большинство из них не используются для хранения машин и могут представлять опасность для детей.


Об этом на заседании комиссии Совета депутатов Новосибирска по социальной политике и образованию сегодня, 17 мая, сообщил начальник департамента образования мэрии Рамиль Ахметгареев.


Данные о количестве гаражей получены после обследования, которое провели специалисты мэрии и районных администраций, и актуальны на 1 мая. По словам Ахметгареева, автомобили хранятся лишь в 20–30 % из них, остальные гаражи используются как склады ГСМ, автозапчастей и прочего имущества.


По словам главы департамента образования, участковые уже сообщили владельцам гаражей о необходимости их демонтажа, а власти ведут мониторинг самовольной установки новых объектов.


Проблем с демонтажом гаражей, стоящих на муниципальной земле, нет, признают в мэрии, но с такими же сооружениями, находящимися на территории «третьих лиц», например, ТСЖ, вопрос приходится решать только через суд. На комиссии несколько выступавших высказали мысль, что гаражи нельзя сносить без четкой правовой оценки — «нужны всем понятные правила игры».


В результате комиссия решила рекомендовать мэрии Новосибирска составить план-график выполнения работ по демонтажу металлических гаражей, находящихся вблизи школ и детсадов. Снос одного гаража, по оценке специалистов мэрии, может стоить до 5–7 тыс. руб.


Брошенные металлические гаражи нередко вызывают недовольство жителей и властей Новосибирска. В марте НГС.НОВОСТИ сообщали о том, что в районе ул. Новогодней в Ленинском районе признали незаконными и подлежащими сносу сразу около трех десятков гаражей, но их владельцев оказалось непросто найти.

Валерий Иванов
Фото Ильи Калинина

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