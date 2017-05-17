На месте деревянных бараков начали строить жилой комплекс с солнечными часами

На площадке уже снесли дома по ул. Аренского, 1 и Аренского, 2 — сейчас с территории убирают мусор и готовятся приступить к устройству котлована

ГК «Стрижи» начала строить новые дома на месте двух расселенных бараков на ул. Аренского в Заельцовском районе Новосибирска — разрешение на строительство застройщик получил в начале мая.





ГК «Стрижи» начала строительство нового жилого комплекса на месте бараков на ул. Аренского — сейчас на месте первых снесенных домов работает техника, которая должна приготовить площадку к устройству котлована. Разрешение на строительство компания получила в начале мая, рассказал гендиректор группы Игорь Белокобыльский, на сайте мэрии документ пока не опубликован.







На месте бараков планируют построить 10- и 5-этажные дома с отдельной зоной отдыха и солнечными часами





По словам Белокобыльского, на территории площадью 3,3 га к 2020 году планируется построить 5 кирпичных домов, из них четыре 10-этажных и один 5-этажный. Общая площадь запроектированного жилья — 32,5 тыс. кв. м. Особенностью комплекса должна стать вынесенная за пределы дворовой территории зона отдыха с солнечными часами. Первую очередь строительства площадью почти 9,5 тыс. кв. м в компании рассчитывают достроить до конца 2018 года.







Гендиректор «Стрижей» подчеркнул, что новый комплекс будет возводиться в рамках муниципальной программы развития застроенных территорий. «В Новосибирске это первая площадка, которая реализует одну из этих (принятых ранее Госдумой. — Л.П.) поправок, первая площадка развития застроенных территорий, которое осуществляется поэтапно. Именно эта норма дала возможность эту достаточно сложную экономически площадку пустить в оборот», — отметил он.







Оставшиеся 6 домов на ул. Аренского планируют расселить к 2019 году

Всего на отданной под застройку территории было 8 ветхих домов общей площадью 2150 кв. м, в которых жили 70 семей. Два дома уже расселены (один — мэрией, один — непосредственно застройщиком), остальные планируется расселить к началу 2019 года. По словам Игоря Белокобыльского, несколько семей выбрали квартиры на территории микрорайона, большинство же разъехались по разным районам города. В общей сложности на расселение жителей этих домов направлено 166 млн руб., еще порядка 1,5 млрд руб. застройщик намерен вложить в новое строительство.







На прошлой неделе в рамках выездного совещания мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал о планируемом расселении 6 ветхих домов, однако признал, что ситуация все еще остается напряженной.