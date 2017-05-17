Настойчивым новосибирцам разрешили не платить за парковку у зоопарка

Борцы с захватами парковок Новичков и Соколов добились права не платить за парковку возле зоопарка
Борцы с захватами парковок Новичков и Соколов добились права не платить за парковку возле зоопарка

Новосибирцы Денис Новичков и Антон Соколов, известные борьбой с захватами муниципальных парковок, опубликовали в YouTube новый ролик — им разрешили не платить за стоянку возле зоопарка после того, как они попросили дежуривших там охранников доказать законность платы.


«Нас часто об этом [месте] спрашивают, нам в группу "ВКонтакте" постоянно пишут про это место. Вот мы и решили съездить… Мы <…> заехали с левой стороны — напротив бизнес-центра. Там вообще ничего нет (знаков платной парковки. — И.К.). <…> Первый парковщик, который подошел, очень агрессивно себя вел: он прям требовал эти деньги и очень удивлялся, что ему кто-то говорит: "Нет"… И сколько мы там были, мы единственные, кто задался вопросом: на каком основании здесь надо платить деньги? Люди заезжали и сразу платили. Ну почему все сразу платят? Почему все боятся этих людей в жилетках?» — удивляется Денис Новичков.


На видео парковщики объяснили общественникам, что с посетителей зоопарка и дельфинария берут по 50 руб. за машину, а с гостей бизнес-центра — по 100 руб. Некоторые места на парковке были забронированы за конкретными людьми, оплатившими своеобразный «абонемент» на месяц. Никаких документов, подтверждающих законность сбора денег, у парковщиков не оказалось. В конце концов выяснилось, что 


парковка, расположенная перед зоопарком и слева от него, передана зоопарком в аренду ООО «Зоологика».


После долгих разбирательств с парковщиками и приехавшим директором «Зоологики» новосибирцы вызвали полицию. После этого, утверждают активисты, им разрешили припарковаться бесплатно. 



Юрист новосибирского зоопарка Ольга Кунц объяснила корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что данная муниципальная территория передана зоопарку в аренду для организации парковки. В договоре, со слов юриста, не уточняется — некоммерческой или коммерческой должна быть парковка, но, так как зоопарк платит мэрии за этот участок, принято решение о размещении здесь платной парковки.


«ООО "Зоологика" эту парковку благоустраивает, там видеокамеры установлены, уборка регулярно проводится… Берется плата на возмещение этих затрат», — пояснила Кунц.


Свое право на сбор денег подтвердил соучредитель и директор «Зоологики» Владимир Ветров, уточнив, что знак платной парковки был сломан перед самим инцидентом, но уже восстановлен. Со слов Ветрова, платная парковка существует здесь с 2007 года и всё всех всегда устраивало. «Это [они] просто приехали по заданию… У них задача была обвинить нас», — объяснил мотивы поведения общественников г-н Ветров.


При этом муниципальные чиновники корреспонденту НГС.НОВОСТИ заявили, что мэрия делать платную стоянку на этой земле не разрешала.


«Договора аренды у МУПа (зоопарка. — И.К.) с департаментом земельных и имущественных отношений нет. На сегодняшний момент эта земля выделена [до 7 июля 2017 года] для обустройства стоянки. Но ведение коммерческой деятельности там не разрешено. Они не имеют право заключать договор с каким-то ООО, если она выделено вот так», — категорично заметил директор МБУ «Городской центр организации дорожного движения» Игорь Зимин. Уточнить, на каких условиях зоопарк получал эту землю на протяжении предыдущих лет, чиновник не смог.


Юрист зоопарка Ольга Кунц в ответ на просьбу прокомментировать заявление чиновника заявила, что Зимин не в курсе вопроса, и пообещала предъявить претензии каждому, кто разместит снятое общественниками видео.

Илья Калинин
Фото Ольги Бурлаковой
Видео youtube.com, канал Новосибирский

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