Дорогу на Немировича-Данченко сузили возле важного перекрестка
Сегодня, 17 мая, в Новосибирске рабочие на 1,5 метра сузили ул. Немировича-Данченко недалеко от ул. Сибиряков-Гвардейцев.
«Ограничено движение транспорта по ул. Немировича-Данченко в районе дома № 108, проезжая часть сужена на полтора метра. Это связано с проведением АО "СИБЭКО" аварийных работ по ремонту теплотрассы», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.
Окончание работ запланировано на 29 мая.
На прошлой неделе мэрия также рассказывала о сужении ул. Фабричной с 12 мая.
Елена Громкова
Фото google.ru/maps
Фрагмент справочника 2ГИС
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