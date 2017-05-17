Дорогу на Немировича-Данченко сузили возле важного перекрестка

Перекресток ул. Немировича-Данченко и Сибиряков-Гвардейцев

Сегодня, 17 мая, в Новосибирске рабочие на 1,5 метра сузили ул. Немировича-Данченко недалеко от ул. Сибиряков-Гвардейцев.





«Ограничено движение транспорта по ул. Немировича-Данченко в районе дома № 108, проезжая часть сужена на полтора метра. Это связано с проведением АО "СИБЭКО" аварийных работ по ремонту теплотрассы», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.





Окончание работ запланировано на 29 мая.







Участок с ограничением





На прошлой неделе мэрия также рассказывала о сужении ул. Фабричной с 12 мая.