В Новосибирск привезли очки от усталости и накладки от старения за 40 рублей

Новосибирцам показали самые необычные новинки мира красоты — производители предлагают молодость без уколов, очки от усталости и капсулы упругости. 


Сегодня, 17 мая, в Новосибирске открылась выставка косметики, инструментов и оборудования для салонов красоты SibBeauty 2017. 


Очки снимут усталость за 5800 руб.
Очки снимут усталость за 5800 руб.


Среди необычного оборудования для салонов красоты были представлены очки от усталости, которые делают прессомассаж, инфракрасный прогрев и вибромассаж. По задумке производителей, это снимает усталость, убирает темные круги под глазами и отечность, если носить очки каждый день по 15 минут.


«Еще в них есть возможность слушать мелодии параллельно со спа-процедурой. Там около 1000 мелодий, можно еще свои загрузить. Наши клиенты — салон красоты — приобретали эти очки, к ним ходила женщина — 20 процедур сделала и у нее улучшилось зрение на 5 диоптрий», — рассказывает руководитель компании Scopula Евгения Плетнева.


Патч за 829 руб. может заменить инъекционные техники
Патч за 829 руб. может заменить инъекционные техники


«Патч-филлер с гиалуроновой кислотой и микроиглами мы рекомендуем людям, которые боятся инъекционных техник», — рассказала НГС.НОВОСТИ Светлана Махова, руководитель «Салонная косметика premium» в Новосибирске.


Использовать такие накладки специалист советует под глаза, в межбровном пространстве, либо на носогубных складках 2-3 раза в неделю, время применения от 6–8 часов. Применение средства курсом может заменить инъекции, утверждает Махова. «Под действием температуры тела микроиглы начинают рассасываться и гиалуроновоая кислота 4 молекулярных размеров проникает вглубь кожи и происходит выраженное увлажнение», — поясняет специалист.


Жемчужная и золотая пыль помогает справиться с синяками и отеками под глазами
Жемчужная и золотая пыль помогает справиться с синяками и отеками под глазами


Бороться с синяками и отеками под глазами специалисты компании предлагают с помощью патчей с жемчужной и золотой пылью. Держать под глазами от 40 минут до 2 часов. 


«В комплекте 60 патчей, себестоимость процедуры — 40 руб., вся коробка — 1200 руб. Золотая и жемчужная пыль дают эффект омоложения», — рассказывает Махова.


Одна капсула обойдется в 38 руб.
Одна капсула обойдется в 38 руб.


На выставке можно найти капсулы для питательного ухода для глаз, губ и возрастной кожи. Красные — для интенсивного питательного ухода для губ, синий — для глаз, золотые — для возрастной кожи с фитоэстрогеном красного клевера.


«Когда у женщины наступает период, что собственные гормоны начинают снижаться, то в качестве альтернативы мы даем фитоэстрогены извне на кожу, чтобы замедлить процесс старения. Эффект сразу [заметен] визуально — поможет как интенсивный уход, реабилитация после солнца, после перелета или во время», — рассказывает врач-косметолог компании «Баланс бьюти» Нина Черевко.


Средство «для всего» обойдется в 1200 руб.
Средство «для всего» обойдется в 1200 руб.


Среди декоративной косметики нашлось даже средство 5 в 1 — «для всего». Этот тинт (красящий пигмент) можно использовать как базу под тени, как подводку, для бровей, структурирования и в качестве помады. 


«Нет аналога в других марках такого тинта для бровей. Это жидкое средство, его можно использовать, чтобы прокрашивать волоски, можно им укладывать, и оно при этом очень стойкое, создает эффект перманента», — рассказывает Анастасия, управляющая магазином Manlypro в Новосибирске.


В феврале НГС.НОВОСТИ рассказывали о крупнейшей в Новосибирске выставке драгоценностей, на которую привезли копию кольца Ивана Охлобыстина, амулет Андрея Малахова и колье за 6 млн руб.

Валерия Терлеева 
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