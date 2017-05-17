В Новосибирск привезли очки от усталости и накладки от старения за 40 рублей

Новосибирцам показали самые необычные новинки мира красоты — производители предлагают молодость без уколов, очки от усталости и капсулы упругости.





Сегодня, 17 мая, в Новосибирске открылась выставка косметики, инструментов и оборудования для салонов красоты SibBeauty 2017.





Очки снимут усталость за 5800 руб.





Среди необычного оборудования для салонов красоты были представлены очки от усталости, которые делают прессомассаж, инфракрасный прогрев и вибромассаж. По задумке производителей, это снимает усталость, убирает темные круги под глазами и отечность, если носить очки каждый день по 15 минут.







«Еще в них есть возможность слушать мелодии параллельно со спа-процедурой. Там около 1000 мелодий, можно еще свои загрузить. Наши клиенты — салон красоты — приобретали эти очки, к ним ходила женщина — 20 процедур сделала и у нее улучшилось зрение на 5 диоптрий», — рассказывает руководитель компании Scopula Евгения Плетнева.







Патч за 829 руб. может заменить инъекционные техники





«Патч-филлер с гиалуроновой кислотой и микроиглами мы рекомендуем людям, которые боятся инъекционных техник», — рассказала НГС.НОВОСТИ Светлана Махова, руководитель «Салонная косметика premium» в Новосибирске.







Использовать такие накладки специалист советует под глаза, в межбровном пространстве, либо на носогубных складках 2-3 раза в неделю, время применения от 6–8 часов. Применение средства курсом может заменить инъекции, утверждает Махова. «Под действием температуры тела микроиглы начинают рассасываться и гиалуроновоая кислота 4 молекулярных размеров проникает вглубь кожи и происходит выраженное увлажнение», — поясняет специалист.





Жемчужная и золотая пыль помогает справиться с синяками и отеками под глазами





Бороться с синяками и отеками под глазами специалисты компании предлагают с помощью патчей с жемчужной и золотой пылью. Держать под глазами от 40 минут до 2 часов.





«В комплекте 60 патчей, себестоимость процедуры — 40 руб., вся коробка — 1200 руб. Золотая и жемчужная пыль дают эффект омоложения», — рассказывает Махова.





Одна капсула обойдется в 38 руб.





На выставке можно найти капсулы для питательного ухода для глаз, губ и возрастной кожи. Красные — для интенсивного питательного ухода для губ, синий — для глаз, золотые — для возрастной кожи с фитоэстрогеном красного клевера.







«Когда у женщины наступает период, что собственные гормоны начинают снижаться, то в качестве альтернативы мы даем фитоэстрогены извне на кожу, чтобы замедлить процесс старения. Эффект сразу [заметен] визуально — поможет как интенсивный уход, реабилитация после солнца, после перелета или во время», — рассказывает врач-косметолог компании «Баланс бьюти» Нина Черевко.





Средство «для всего» обойдется в 1200 руб.





Среди декоративной косметики нашлось даже средство 5 в 1 — «для всего». Этот тинт (красящий пигмент) можно использовать как базу под тени, как подводку, для бровей, структурирования и в качестве помады.





«Нет аналога в других марках такого тинта для бровей. Это жидкое средство, его можно использовать, чтобы прокрашивать волоски, можно им укладывать, и оно при этом очень стойкое, создает эффект перманента», — рассказывает Анастасия, управляющая магазином Manlypro в Новосибирске.







В феврале НГС.НОВОСТИ рассказывали о крупнейшей в Новосибирске выставке драгоценностей, на которую привезли копию кольца Ивана Охлобыстина, амулет Андрея Малахова и колье за 6 млн руб.