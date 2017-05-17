Подполковник полиции пошел под суд за трудоустройство в отдел дознания

Бывший замначальник отдела МВД России по Болотнинскому району получил две взятки 
Бывший замначальник отдела МВД России по Болотнинскому району получил две взятки 

Бывшего высокопоставленного полицейского обвиняют в получении двух взяток — за трудоустройство в полицию, а потом и увольнение родственницы своего знакомого.


В получении взяток (ч. 2 ст. 290 УК РФ) обвиняется бывший замначальник отдела МВД России по Болотнинскому району 44-летний Феруз Шамсуддинов. Преступление обнаружили при поддержке собственной безопасности органов внутренних дел, уголовное дело в отношении бывшего полицейского расследовали в следственном управлении СКР по НСО.


«По версии следствия, подполковник полиции Шамсуддинов в ноябре 2015 года и январе 2017 года получил 2 взятки деньгами. В первом случае на банковскую карту своего сына он получил 50 тыс. руб. за содействие своему знакомому в решении вопроса о трудоустройстве его родственницы в отдел полиции», — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.


И.о. начальника отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Андрей Вильгельм уточнил НГС.НОВОСТИ, что знакомый Шамсуддинова попросил устроить на работу в полицию супругу сына.


Во втором случае полицейский, уже под контролем оперативных работников, получил часть взятки — 25 тыс. руб. за увольнение дознавателя отдела дознания из органов внутренних дел. Всего сумма взятки была 40 тыс. руб. «Этот же знакомый попросил уволить на тот момент уже бывшую родственницу из органов внутренних дел», — пояснил Андрей Вильгельм.


В следственном управлении СКР по НСО рассказали, что обвиняемый признал вину в обоих преступлениях и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке. Обвинительное заключение по уголовному делу утвердил заместитель прокурора Новосибирской области, рассматривать дело будет Болотнинский районный суд.


Иногда полицейских в НСО подозревают во взятках: недавно следователи заподозрили 41-летнего начальника смены дежурной части УМВД России в получении взятки от представителя ритуального агентства за сведения о смерти двух человек.

Ксения Евдокимова
Фото Александра Ощепкова

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