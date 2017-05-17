Школу-детсад с киностудией на Восходе увеличат в 3 раза

Через 2 года у существующего здания «Нашей школы» появится 3-этажная пристройка

Образовательный комплекс школа-сад «Наша школа» на ул. Зыряновской, 119/1 получила разрешение на реконструкцию здания. Сведения о выданном 3 мая разрешении на строительство опубликованы на сайте мэрии Новосибирска. Согласно документу, пристройка станет первым этапом масштабной реконструкции образовательного комплекса.





Как рассказал директор «Нашей школы» Валерий Николаев, строительство начнется с 18 мая. Возле здания на ул. Зыряновской, 119/1 за 2 года планируется возвести новый корпус, который будет соединен с существующим зданием переходом. Общая площадь пристройки по проекту — 5,5 тыс. кв. м.







«Новый корпус — это 3-этажное здание с новыми кабинетами для 5–11 классов, с киностудией, телевизионной студией», — рассказал Николаев. В здании также запроектирован актовый зал вместимостью 300 мест и спортзал с верхними трибунами.







Сейчас в образовательном комплексе учатся около 220 детей, после полной реконструкции их число может увеличиться почти в 3 раза

Вторым этапом планируют реконструировать старое здание комплекса с расширением площадей детского сада. По завершении реконструкции в образовательном комплексе полного дня смогут учиться до 500 школьников и порядка 100 дошкольников. Сегодня число учеников составляет около 220 человек.







Все работы должны завершить за 3 года, реализация проекта оценивается в 230 млн руб. По словам директора комплекса, строительство будет вестись в рамках государственно-частного партнерства по концессионному соглашению с муниципалитетом и при участии частных взносов. «По сути, это народная стройка, в строительстве участвуют родители — это взносы на содержание и дополнительные, заинтересованность родительская в развитии данного комплекса есть», — отметил он.







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