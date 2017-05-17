Школу-детсад с киностудией на Восходе увеличат в 3 раза

Через 2 года у существующего здания «Нашей школы» появится 3-этажная пристройка
Через 2 года у существующего здания «Нашей школы» появится 3-этажная пристройка

Образовательный комплекс школа-сад «Наша школа» на ул. Зыряновской, 119/1 получила разрешение на реконструкцию здания. Сведения о выданном 3 мая разрешении на строительство опубликованы на сайте мэрии Новосибирска. Согласно документу, пристройка станет первым этапом масштабной реконструкции образовательного комплекса.


Как рассказал директор «Нашей школы» Валерий Николаев, строительство начнется с 18 мая. Возле здания на ул. Зыряновской, 119/1 за 2 года планируется возвести новый корпус, который будет соединен с существующим зданием переходом. Общая площадь пристройки по проекту — 5,5 тыс. кв. м.


«Новый корпус — это 3-этажное здание с новыми кабинетами для 5–11 классов, с киностудией, телевизионной студией», — рассказал Николаев. В здании также запроектирован актовый зал вместимостью 300 мест и спортзал с верхними трибунами.


Сейчас в образовательном комплексе учатся около 220 детей, после полной реконструкции их число может увеличиться почти в 3 раза
Сейчас в образовательном комплексе учатся около 220 детей, после полной реконструкции их число может увеличиться почти в 3 раза

Вторым этапом планируют реконструировать старое здание комплекса с расширением площадей детского сада. По завершении реконструкции в образовательном комплексе полного дня смогут учиться до 500 школьников и порядка 100 дошкольников. Сегодня число учеников составляет около 220 человек.


Все работы должны завершить за 3 года, реализация проекта оценивается в 230 млн руб. По словам директора комплекса, строительство будет вестись в рамках государственно-частного партнерства по концессионному соглашению с муниципалитетом и при участии частных взносов. «По сути, это народная стройка, в строительстве участвуют родители — это взносы на содержание и дополнительные, заинтересованность родительская в развитии данного комплекса есть», — отметил он.


Недостаток мест в школах становится все более острой проблемой — ранее НГС.НОВОСТИ рассказывали, что в одной из школ Ленинского района пришлось ввести третью смену.

Лиза Пичугина
Фото Густаво Зырянова

Прочтений: 2611
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (11)11
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено