Новосибирцы бросились раскупать легендарную кнопочную Nokia 3310

Новую Nokia 3310 выпустили в четырех цветах: в желтом, красном, сером и синем

В Новосибирске и по всей России стартовали продажи новой Nokia 3310 — в телефоне есть 2-мегапиксельная камера и культовая игра «Змейка».





Как сообщили НГС.НОВОСТИ в новосибирской сети салонов связи «Евросеть», продажи обновленной «Нокии» официально начались ночью 17 мая. Управляющий Западно-Сибирским филиалом «Евросети» Вадим Зимин отметил, что еще до старта продаж к ним поступило большое количество предзаказов: «За первые часы продаж мы наблюдаем положительную динамику и ожидаем достаточно высокий спрос на модель, ставшую легендой известного бренда».





В Новосибирске устройство также продают в «Связном», «М.Видео», DNS и некоторых других магазинах — стоимость телефона около 3990 руб. Новую «Нокию» выпустили в 4 цветах, но пока в продаже доступен только синий и желтый.





На момент публикации заметки, по данным официальных сайтов магазинов, в новосибирских «М.Видео» и «Евросети» осталось только по 1 телефону — это выставочные образцы.





На сайте DNS сообщается, что телефона нет в наличии, а на сайте «Связного» — что устройства появятся после 23 мая.





Первая версия Nokia 3310

Nokia 3310 — обновленная версия культового телефона, выпущенного в 2000 году. За это время компания продала более 126 млн устройств. В новой версии, которую разработчики представили в начале этого года, появился цветной 2,4-дюймовый дисплей, камера 2 Мп, поддержка двух сим-карт и карт памяти microSD. В то же время устройство по силуэту напоминает старую версию телефона, а также содержит известную игру «Змейка». На сайте Nokia отмечается, что телефон держит заряд в течение месяца.







Напомним, в начале мая новосибирцы за несколько дней раскупили другую цифровую новинку — смартфоны Samsung Galaxy стоимостью 60 тыс. руб.