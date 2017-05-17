Новосибирцы бросились раскупать легендарную кнопочную Nokia 3310
В Новосибирске и по всей России стартовали продажи новой Nokia 3310 — в телефоне есть 2-мегапиксельная камера и культовая игра «Змейка».
Как сообщили НГС.НОВОСТИ в новосибирской сети салонов связи «Евросеть», продажи обновленной «Нокии» официально начались ночью 17 мая. Управляющий Западно-Сибирским филиалом «Евросети» Вадим Зимин отметил, что еще до старта продаж к ним поступило большое количество предзаказов: «За первые часы продаж мы наблюдаем положительную динамику и ожидаем достаточно высокий спрос на модель, ставшую легендой известного бренда».
В Новосибирске устройство также продают в «Связном», «М.Видео», DNS и некоторых других магазинах — стоимость телефона около 3990 руб. Новую «Нокию» выпустили в 4 цветах, но пока в продаже доступен только синий и желтый.
На момент публикации заметки, по данным официальных сайтов магазинов, в новосибирских «М.Видео» и «Евросети» осталось только по 1 телефону — это выставочные образцы.
На сайте DNS сообщается, что телефона нет в наличии, а на сайте «Связного» — что устройства появятся после 23 мая.
Nokia 3310 — обновленная версия культового телефона, выпущенного в 2000 году. За это время компания продала более 126 млн устройств. В новой версии, которую разработчики представили в начале этого года, появился цветной 2,4-дюймовый дисплей, камера 2 Мп, поддержка двух сим-карт и карт памяти microSD. В то же время устройство по силуэту напоминает старую версию телефона, а также содержит известную игру «Змейка». На сайте Nokia отмечается, что телефон держит заряд в течение месяца.
Напомним, в начале мая новосибирцы за несколько дней раскупили другую цифровую новинку — смартфоны Samsung Galaxy стоимостью 60 тыс. руб.
Кирилл Шматков
Фото Максима Блинова (РИА Новости) (1), lenscap67 (Essentials/iStock) (2)