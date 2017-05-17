«Это наш первенец»: власти показали первый трамвай новосибирской сборки

Новый вагон всего 18 млн руб.
Новый вагон всего 18 млн руб.

Власти Новосибирска показали новый трамвай, который выйдет на линию этим летом — он построен на площадке предприятия «БКМ-Сибирь», созданного мэрией совместно с белорусской компанией «Белкоммунмашем».


17 мая мэр Новосибирска Анатолий Локоть провел совещание на производственной площадке ООО «БКМ-Сибирь» на территории филиала № 4 «Левобережный трамвайный». Совместное российско-белорусское предприятие создано в прошлом году для модернизации и строительства новых трамваев. 


Сегодня в БКМ-Сибирь показали первый вагон, модернизированный на предприятии. Мэр Локоть, осматривая трамвай, вспомнил о том, что ремонтировать вагоны начали своими силами и в метрополитене. «Продлевают жизнь вагона практически в 2 раза. Эту схему решили применить здесь. Это наш первенец. Планируем на ближайшем форуме ["Транспорт Сибири"] показать его, чтобы наши соседи увидели эти возможности, и мы начали получать заказы», — рассказал мэр.


Также он отметил, что совместная работа с белорусами по модернизации трамваев позволяет существенно сэкономить бюджетные деньги. В качестве примера мэр привел расчеты: новый вагон российского производства стоит 24-25 млн руб., а импортного — 30 млн руб. «У нас этот комплект обошелся в 18 млн руб.», — привел цифры Анатолий Локоть.


Напомним, недавно руководитель ГЭТ подвел итоги работы предприятия, которому нужны сотни миллионов на то, чтобы продолжить работу


НГС.НОВОСТИ готовят подробный материал о новых трамваях новосибирской сборки, которые выйдут на линию этим летом.

Анна Богданова
Фото Александра Ощепкова

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