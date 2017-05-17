Таможенники отдали в новосибирский музей изъятое в аэропорту чучело крокодила

Передача чучела в музей

Сегодня, 17 мая, сотрудники Новосибирской таможни передали в музей природы на Вокзальной магистрали чучело гребнистого крокодила.





Это чучело таможенники изъяли в 2016 году у авиапассажира, который прилетел в Новосибирск из Пномпеня (Камбоджа).







«Экспертиза показала, что данный вид — гребнистый крокодил — подпадает под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС) <…> Без специальных разрешений такие предметы перемещать через границу нельзя», — пояснили в пресс-службе Новосибирской таможни.







Тогда инспекторы таможенного поста в аэропорту Толмачёво возбудили в отношении мужчины административное дело по ст. 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и ограничений на ввоз товаров). В итоге нарушитель не только лишился «сувенира», но и заплатил штраф за его ввоз.







После этого Новосибирская таможня подготовила необходимые согласования и получила разрешение передать чучело в музей природы — филиал Новосибирского государственного краеведческого музея.







В целом 2017 год, по данным таможни, ознаменовался для новосибирского подразделения ведомства целой серией редких и необычных задержаний. «Среди изъятых предметов — 18 бивней мамонта, 24 живые птицы и почти 300 кг янтаря. Причем попытки незаконного вывоза из России янтаря оказались не единичными», — отмечают в пресс-службе таможни.







По ее данным, с начала года инспекторы таможенного поста в аэропорту Толмачёво поймали трех нарушителей, которые пытались незаконно вывезти янтарь из России в Китай. Общая стоимость изъятого янтаря составила почти 10 млн руб.







«По законодательству янтарь входит в перечень стратегически важных товаров и ресурсов. Без специальных разрешений перемещать через границу его нельзя», — пояснили в пресс-службе таможни.







Незаконно ввезенных в Россию птиц таможенники сразу вернули на их родину во Вьетнам. «Судьба других предметов, изъятых в процессе таможенного контроля, определится после того, как будут вынесены решения суда», — добавили в таможенном ведомстве.