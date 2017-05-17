«Субару» выбросило на встречный «Мерседес» на снежной трассе под Новосибирском

ДТП под Новосибирском
ДТП под Новосибирском

Под Новосибирском в аварию попали 3 автомобиля ВАЗ 2104, Subaru Legacy и Mercedes-Benz C200.


ДТП случилось неподалеку от кольца по трассе Академгородок-Кольцово около 10:30.


«"Субару" и "Жигули" двигались со стороны Академа, "Мерседес" — во встречном направлении. "Субару" остановилась для поворота налево в сторону дач СНТ "Ветеран". В этот момент ее ударила "четверка", двигавшаяся позади. От удара "Субару" выбросило на встречку, лоб в лоб в "Мерседес"», —  рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас». 


У «Субару» и «Мерседеса» сработали подушки безопасности. В аварии никто не пострадал.


В аварии встретились ВАЗ 2104, Subaru Legacy и Mercedes-Benz C200
В аварии встретились ВАЗ 2104, Subaru Legacy и Mercedes-Benz C200


ВАЗ 2104
ВАЗ 2104


 Subaru Legacy и Mercedes-Benz C200.
 Subaru Legacy и Mercedes-Benz C200.


Subaru Legacy
Subaru Legacy


Subaru Legacy и Mercedes-Benz C200
Subaru Legacy и Mercedes-Benz C200


Subaru Legacy
Subaru Legacy


ДТП случилось под снегопадом, который сегодня осложняет видимость на дорогах. О том, что происходит в городе из-за внезапно вернувшейся зимы можно посмотреть в онлайн-трансляции НГС.

Елена Громкова
Фото vk.com/avtospas54rus

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