«Субару» выбросило на встречный «Мерседес» на снежной трассе под Новосибирском

ДТП под Новосибирском

Под Новосибирском в аварию попали 3 автомобиля ВАЗ 2104, Subaru Legacy и Mercedes-Benz C200.







ДТП случилось неподалеку от кольца по трассе Академгородок-Кольцово около 10:30.







«"Субару" и "Жигули" двигались со стороны Академа, "Мерседес" — во встречном направлении. "Субару" остановилась для поворота налево в сторону дач СНТ "Ветеран". В этот момент ее ударила "четверка", двигавшаяся позади. От удара "Субару" выбросило на встречку, лоб в лоб в "Мерседес"», — рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».







У «Субару» и «Мерседеса» сработали подушки безопасности. В аварии никто не пострадал.







В аварии встретились ВАЗ 2104, Subaru Legacy и Mercedes-Benz C200





ВАЗ 2104





Subaru Legacy и Mercedes-Benz C200.





Subaru Legacy





Subaru Legacy и Mercedes-Benz C200





Subaru Legacy





ДТП случилось под снегопадом, который сегодня осложняет видимость на дорогах. О том, что происходит в городе из-за внезапно вернувшейся зимы можно посмотреть в онлайн-трансляции НГС.

