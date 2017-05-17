Новосибирская художница продала в Дубае огромную картину за 670 тысяч

На картину Александры Шатохиной претендовали сразу 3 покупателя. Держит работу коллега художницы Наталья Судова
На картину Александры Шатохиной претендовали сразу 3 покупателя. Держит работу коллега художницы Наталья Судова


Новосибирская художница и основатель лофта «Трава» Александра Шатохина продала свою работу на международной выставке в Дубае за 12 тыс. долл. Картина размером 2х1,6 м написана в стиле абстрактный экспрессионизм.


«У меня было ощущение, что в Дубае продается все самое большое, и оно оказалось не ошибочным», — рассказала НГС.НОВОСТИ художница.


Красная скульптура тоже оказалась в числе проданных работ
Красная скульптура тоже оказалась в числе проданных работ


Выставка World Art Dubai проходила в Dubai World Trade Centre и, по данным организаторов, объединила 140 международных галерей и художников с пяти континентов. За 4 дня мероприятие посетили более 10 тыс. человек.


Александра Шатохина участвовала в выставке от галереи Boogie Gallery, которую открыла вместе с партнерами в Москве, Нью-Йорке и Майами — теперь к этим городам присоединился и Дубай.


Скульптура называется «Венера Милосская», а картины — безымянные
Скульптура называется «Венера Милосская», а картины — безымянные


Команда Boogie Gallery привезла в Объединённые Арабские Эмираты работы 6 художников, фотографа и скульптора. Все они продавались, однако посетителей заинтересовали только пять экспонатов — серия из 3 фотографий «Сафари» Анны Рахмангуловой, скульптура «Грустный мальчик» Гургена Петросяна и большая абстрактная работа Александры Шатохиной.


Александра Шатохина отмечает, что на выставке удалось найти новых партнеров, и теперь Boogie Gallery откроют и в Дубае
Александра Шатохина отмечает, что на выставке удалось найти новых партнеров, и теперь Boogie Gallery откроют и в Дубае


«На картину пришлось сделать аукцион, так как ее хотели приобрести сразу три покупателя, — вспоминает автор. — Все наши работы купили жители Дубая, но не арабы, а европейцы: фотографии приобрела француженка, скульптуру и мою картину — англичане».


Не так давно аукцион, на котором продавали картины новосибирских художников, прошел и в Новосибирске. Самый дорогой лот стоил немногим больше картины Александры Шатохиной — 700 тыс. руб. Увы, работу никто не купил.

Александра Зенкова
Фото предоставлены Александрой Шатохиной

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