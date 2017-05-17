Новосибирская художница продала в Дубае огромную картину за 670 тысяч

На картину Александры Шатохиной претендовали сразу 3 покупателя. Держит работу коллега художницы Наталья Судова





Новосибирская художница и основатель лофта «Трава» Александра Шатохина продала свою работу на международной выставке в Дубае за 12 тыс. долл. Картина размером 2х1,6 м написана в стиле абстрактный экспрессионизм.





«У меня было ощущение, что в Дубае продается все самое большое, и оно оказалось не ошибочным», — рассказала НГС.НОВОСТИ художница.





Красная скульптура тоже оказалась в числе проданных работ





Выставка World Art Dubai проходила в Dubai World Trade Centre и, по данным организаторов, объединила 140 международных галерей и художников с пяти континентов. За 4 дня мероприятие посетили более 10 тыс. человек.







Александра Шатохина участвовала в выставке от галереи Boogie Gallery, которую открыла вместе с партнерами в Москве, Нью-Йорке и Майами — теперь к этим городам присоединился и Дубай.







Скульптура называется «Венера Милосская», а картины — безымянные





Команда Boogie Gallery привезла в Объединённые Арабские Эмираты работы 6 художников, фотографа и скульптора. Все они продавались, однако посетителей заинтересовали только пять экспонатов — серия из 3 фотографий «Сафари» Анны Рахмангуловой, скульптура «Грустный мальчик» Гургена Петросяна и большая абстрактная работа Александры Шатохиной.







Александра Шатохина отмечает, что на выставке удалось найти новых партнеров, и теперь Boogie Gallery откроют и в Дубае





«На картину пришлось сделать аукцион, так как ее хотели приобрести сразу три покупателя, — вспоминает автор. — Все наши работы купили жители Дубая, но не арабы, а европейцы: фотографии приобрела француженка, скульптуру и мою картину — англичане».







Не так давно аукцион, на котором продавали картины новосибирских художников, прошел и в Новосибирске. Самый дорогой лот стоил немногим больше картины Александры Шатохиной — 700 тыс. руб. Увы, работу никто не купил.