НОВАТ отказался превращаться в «вопперный театр» и назвал еду из «Бургер Кинг» условно съедобной

Сеть фастфуда предложила НОВАТу превратить купол театра в огромный бургер

Новосибирский театр оперы и балета ответил сети фастфуда «Бургер Кинг», которая предложила разместить рекламу на куполе театра. «Если конкуренция на рынке быстрого питания настолько обострилась, что компании понадобилась крыша, то вы, обратившись в НОВАТ, сделали неправильный выбор. В Новосибирске люди чтят свою историю и не продают символы родного города за условно съедобную котлету», — говорится в официальном ответе, опубликованном на сайте НОВАТа.





Ранее пресс-служба компании «Бургер Кинг» распространила информацию о том, что их сеть отправила руководителю НОВАТа Владимиру Кехману предложение разместить рекламу на крыше театра. Театру предлагалось превратить купол в огромный воппер — один из бургеров сети «Бургер Кинг».







«Вместе с вами мы станем Вопперным театром. В качестве компенсации предлагаем спонсорскую помощь театру в размере 5 млн руб.», — сказано в письме за подписью директора по коммуникациям компании «Бургер Кинг Россия» Ивана Шестова, копию которого разослала в СМИ пресс-служба сети фастфуда. В театре НГС.НОВОСТИ подтвердили, что такое письмо действительно получали.





Новосибирцам к неоднозначной рекламе не привыкать.Например, в марте 2016 года антимонопольная служба предложила жителям Новосибирской области оценить пристойность рекламы домиков из сосны, обещающую покупателям «сосну в подарок». На баннере была изображена вызывающе одетая девушка, которая обнимала хвойное дерево. А среди последних скандалов, связанных с рекламой, было появление у Бугринского моста бани со слоганом «Освенцим отдыхает».