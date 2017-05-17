НОВАТ отказался превращаться в «вопперный театр» и назвал еду из «Бургер Кинг» условно съедобной

Сеть фастфуда предложила НОВАТу превратить купол театра в огромный бургер
Сеть фастфуда предложила НОВАТу превратить купол театра в огромный бургер

Новосибирский театр оперы и балета ответил сети фастфуда «Бургер Кинг», которая предложила разместить рекламу на куполе театра. «Если конкуренция на рынке быстрого питания настолько обострилась, что компании понадобилась крыша, то вы, обратившись в НОВАТ, сделали неправильный выбор. В Новосибирске люди чтят свою историю и не продают символы родного города за условно съедобную котлету», — говорится в официальном ответе, опубликованном на сайте НОВАТа. 


Ранее пресс-служба компании «Бургер Кинг» распространила информацию о том, что их сеть отправила руководителю НОВАТа Владимиру Кехману предложение разместить рекламу на крыше театра. Театру предлагалось превратить купол в огромный воппер — один из бургеров сети «Бургер Кинг».


«Вместе с вами мы станем Вопперным театром. В качестве компенсации предлагаем спонсорскую помощь театру в размере 5 млн руб.», — сказано в письме за подписью директора по коммуникациям компании «Бургер Кинг Россия» Ивана Шестова, копию которого разослала в СМИ пресс-служба сети фастфуда. В театре НГС.НОВОСТИ подтвердили, что такое письмо действительно получали.


Новосибирцам к неоднозначной рекламе не привыкать.Например, в марте 2016 года антимонопольная служба предложила жителям Новосибирской области оценить пристойность рекламы домиков из сосны, обещающую покупателям «сосну в подарок». На баннере была изображена вызывающе одетая девушка, которая обнимала хвойное дерево. А среди последних скандалов, связанных с рекламой, было появление у Бугринского моста бани со слоганом «Освенцим отдыхает».

Ольга Хмелевская
Коллаж предоставлен сетью «Бургер Кинг» 

Прочтений: 6354
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (102)102
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено