«Лада» застряла в яме на Ядринцевской

На перекрестке ул. Ядринцевской и Мичурина
На перекрестке ул. Ядринцевской и Мичурина

Утром 17 мая в центре Новосибирска в яме на проезжей части ул. Ядринцевской застряла «Лада».


Машина попала в яму колесом и фарой около 9:20 на перекрестке с ул. Мичурина, фото с места происшествия в редакцию НГС прислал читатель.


Яма, по его словам, появилась недавно. «Я был там вчера, а сегодня ехал — хорошо, что задержался, а то сам бы был в этой яме, наверное. Пробки еще не было, там движение было не сильное», — отметил очевидец.


Другой очевидец также отметил, что пробки в то время не было — другие автомобили объезжали «Ладу» слева.


Тему с ямами на дороге, в которых застревают машины, НГС.НОВОСТИ недавно уже поднимали — 1 мая на ул. Толмачевской после дождя машины стали застревать на дороге.

Елена Громкова
Фото читателя НГС

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