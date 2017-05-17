Председатель областного избиркома отчиталась о 15-миллионном доходе





Годовой доход Ольги Благо составил 15,3 млн руб.

Члены избирательной комиссии Новосибирской области обнародовали информацию о своих доходах за 2016 год.



Как следует из документа, опубликованного на сайте областной избирательной комиссии, в 2016 году председатель избиркома Ольга Благо получила доход 15,3 млн руб.





В эту сумму вошли в том числе и те деньги, которые глава избиркома выручила от продажи жилого дома и земельных участков.





В собственности председателя избиркома — квартира площадью 35,7 кв. м и автомобиль Skoda Yeti. Супруг главы избиркома, задекларировавший доход в размере 261 тыс. руб., владеет еще одной квартирой (45,2 кв. м) и квадроциклом.







Зампредседателя избиркома Надежда Маринкевич за 2016 год заработала 2,6 млн руб. Ей принадлежит квартира площадью 48,7 кв. м.







Годовой доход секретаря избиркома Сергея Лебедева составил 1,6 млн руб. Совместно с супругой он владеет квартирой площадью 44,7 кв. м. Также жене секретаря избиркома принадлежит 2/3 доли в квартире площадью 102,2 кв. м, за год она получила доход 169 тыс. руб.







Во вторник, 16 мая, сведения о своих доходах также опубликовало руководство СУ СКР по Новосибирской области. Глава этого ведомства за год заработал 3,1 млн руб.