Синоптики дали прогноз погоды на предстоящее лето

До наступления лета осталось совсем немного, считают синоптики

Новосибирские синоптики обнародовали прогноз погоды на предстоящее лето — ожидается, что самым теплым месяцем в НСО станет июль.





«В принципе, мы предполагаем, что лето по температурным условиям будет в пределах нормы и даже выше нормы — в июне до 1–2 градусов. Осадков в летние месяцы предполагается в основном в пределах нормы. Норма осадков, скажем, для июня — от 30 до 60 мм, норма осадков для июля — от 40 до 70 мм. Августовские нормы осадков — примерно те же, что июньские», — рассказал НГС.НОВОСТИ пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.







Согласно прогнозу, самым жарким месяцем предстоящего лета должен стать июль.







«Среднемесячная температура июля — самая высокая. Это +18…+20 градусов. Температурные нормы июня и августа — примерно одинаковые: от +16 до +18 градусов», — пояснил Ренад Ягудин.







Пока о предстоящем лете новосибирцам остается только мечтать: сегодня утром в городе снова пошел снег — НГС.НОВОСТИ публикуют фото майского снегопада, сделанные горожанами. А синоптики уже рассказали, когда в Новосибирске прекратится снег.