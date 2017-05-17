Синоптики дали прогноз погоды на предстоящее лето

До наступления лета осталось совсем немного, считают синоптики
До наступления лета осталось совсем немного, считают синоптики

Новосибирские синоптики обнародовали прогноз погоды на предстоящее лето — ожидается, что самым теплым месяцем в НСО станет июль.


«В принципе, мы предполагаем, что лето по температурным условиям будет в пределах нормы и даже выше нормы — в июне до 1–2 градусов. Осадков в летние месяцы предполагается в основном в пределах нормы. Норма осадков, скажем, для июня — от 30 до 60 мм, норма осадков для июля — от 40 до 70 мм. Августовские нормы осадков — примерно те же, что июньские», — рассказал НГС.НОВОСТИ пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.


Согласно прогнозу, самым жарким месяцем предстоящего лета должен стать июль.


«Среднемесячная температура июля — самая высокая. Это +18…+20 градусов. Температурные нормы июня и августа — примерно одинаковые: от +16 до +18 градусов», — пояснил Ренад Ягудин.


Пока о предстоящем лете новосибирцам остается только мечтать: сегодня утром в городе снова пошел снег — НГС.НОВОСТИ публикуют фото майского снегопада, сделанные горожанами. А синоптики уже рассказали, когда в Новосибирске прекратится снег.

Ольга Хмелевская
Фото Анны Золотовой

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