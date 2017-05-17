Синоптики рассказали, когда закончится снег в Новосибирске

Снег 17 мая

Новосибирские синоптики сделали прогноз на ближайшие сутки — по их данным, снег может закончиться только завтра, 18 мая.







«Сейчас проходит волновой циклон, вчера он определял снегопады в Томской области, потом пошел на восток, потом оказался в районе Новосибирска. Сейчас с утра начались снегопады. Конечно, мы сейчас пока не знаем, сколько может выпасть осадков — они могут быть разной интенсивности. По ночным данным, максимум осадков был в районе Квашнино — запад нашей области, до 16 мм», — рассказал пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.







Осадки, которые сейчас смешанные, — это и мокрый снег и дождь — задержатся в области еще некоторое время.







«Мы полагаем, что сегодня осадки, конечно, будут. Они могут перейти в ночь еще. Завтра днем дали прекращение осадков, 18-го днем и 19-го в основном без осадков.





Температурный фон по-прежнему остается низким. Мы полагаем, что в ближайшие двое суток в ночные часы могут быть заморозки. Уже сегодня температура во многих районах понижалась до –1…–3 градусов. В Новосибирске было +5 — пока заморозков в Новосибирске не было», — сказал синоптик.







18 и 19 мая синоптики ожидают от 0 до +6 градусов. Дневные температуры самые низкие будут от +6 до +14 градусов — 18 мая, от +13 до +18 градусов — 19 мая.







20 мая снова вернутся осадки и дождь, но температура днем повысится до +15...+20 градусов.







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