В майский Новосибирск вернулась снежная зима
Утром 17 мая в Новосибирске пошел снег.
Снег пошел ближе к 8:00, после этого читатели НГС начали делиться с редакцией своими впечатлениями.
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Снег попытался спрятать не только зеленую траву, но и яркие распустившиеся цветы.
В центре Новосибирска, как и во всем городе, сквозь белый снег выглядывает трава.
Предлагаем посмотреть на утренние фото нашего фотографа.
Синоптики тем временем рассказали, что осадки — а это мокрый снег и дождь — сегодня не прекратятся. Скорее всего, только завтра.
Тем временем пробки в городе из-за снега не слишком отличались от обычного уровня, сейчас они 5 баллов, зато на карте обозначены несколько ДТП.
Читатели рассказывают, что зима пришла и в районы области. Вот так, например, теперь выглядят тюльпаны в Кочках.
«Сегодня проснулся, а на улице снег! Какой сегодня месяц..!!!???» — поделился своим недоумением один из читателей и приложил фото.
Также фотографии засыпанного снегом города массово появились в соцсетях.
Из-за снега стала плохой видимость на дорогах.
В начале недели синоптики прогнозировали заморозки и мокрый снег в Новосибирске. В этом мае снегопад уже не первый — до этого он шел 2 мая.
Елена Громкова