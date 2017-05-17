В майский Новосибирск вернулась снежная зима

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Фото Александра Ощепкова
Фото Александра Ощепкова

Утром 17 мая в Новосибирске пошел снег.


Снег пошел ближе к 8:00, после этого читатели НГС начали делиться с редакцией своими впечатлениями.


Присылайте ваши фотографии и видео снега в редакцию через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, почту news@ngs.ru или кнопку на сайте «Сообщи свою новость».


Снег попытался спрятать не только зеленую траву, но и яркие распустившиеся цветы.

Фото читательницы НГС
Фото читательницы НГС


Фото читательницы НГС
Фото читательницы НГС


Фото читательницы НГС
Фото читательницы НГС


Фото читательницы НГС
Фото читательницы НГС


В центре Новосибирска, как и во всем городе, сквозь белый снег выглядывает трава.


Фото Алексея Кошлякова
Фото Алексея Кошлякова


Предлагаем посмотреть на утренние фото нашего фотографа.


Фото Александра Ощепкова
Фото Александра Ощепкова


Фото Александра Ощепкова
Фото Александра Ощепкова


Фото Александра Ощепкова
Фото Александра Ощепкова


Синоптики тем временем рассказали, что осадки — а это мокрый снег и дождь — сегодня не прекратятся. Скорее всего, только завтра.


Тем временем пробки в городе из-за снега не слишком отличались от обычного уровня, сейчас они 5 баллов, зато на карте обозначены несколько ДТП.


Скрин yandex.ru/maps
Скрин yandex.ru/maps


Читатели рассказывают, что зима пришла и в районы области. Вот так, например, теперь выглядят тюльпаны в Кочках. 


Фото читателя НГС
Фото читателя НГС


«Сегодня проснулся, а на улице снег! Какой сегодня месяц..!!!???» — поделился своим недоумением один из читателей и приложил фото.


Фото читателя
Фото читателя


Также фотографии засыпанного снегом города массово появились в соцсетях.


#новосибирск#нск#погода#снег#нск54#17мая#май#17

Публикация от Александр Козлов (@tymnii8175)

Из-за снега стала плохой видимость на дорогах.

#17#май#новосибирск#нск#погодки#зима#пригород#сибирь#siberia#sibir#

Публикация от Александр Козлов (@tymnii8175)

В начале недели синоптики прогнозировали заморозки и мокрый снег в Новосибирске. В этом мае снегопад уже не первый — до этого он шел 2 мая.

Елена Громкова

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