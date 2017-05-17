В майский Новосибирск вернулась снежная зима

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Фото Александра Ощепкова

Утром 17 мая в Новосибирске пошел снег.







Снег пошел ближе к 8:00, после этого читатели НГС начали делиться с редакцией своими впечатлениями.





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10:03

Снег попытался спрятать не только зеленую траву, но и яркие распустившиеся цветы.

Фото читательницы НГС





Фото читательницы НГС





Фото читательницы НГС





Фото читательницы НГС





09:57

В центре Новосибирска, как и во всем городе, сквозь белый снег выглядывает трава.





Фото Алексея Кошлякова





09:50

Предлагаем посмотреть на утренние фото нашего фотографа.





Фото Александра Ощепкова





Фото Александра Ощепкова





Фото Александра Ощепкова





09:39

Синоптики тем временем рассказали, что осадки — а это мокрый снег и дождь — сегодня не прекратятся. Скорее всего, только завтра.





09:13

Тем временем пробки в городе из-за снега не слишком отличались от обычного уровня, сейчас они 5 баллов, зато на карте обозначены несколько ДТП.





Скрин yandex.ru/maps





09:12

Читатели рассказывают, что зима пришла и в районы области. Вот так, например, теперь выглядят тюльпаны в Кочках.





Фото читателя НГС





«Сегодня проснулся, а на улице снег! Какой сегодня месяц..!!!???» — поделился своим недоумением один из читателей и приложил фото.







Фото читателя





Также фотографии засыпанного снегом города массово появились в соцсетях.





#новосибирск#нск#погода#снег#нск54#17мая#май#17 Публикация от Александр Козлов (@tymnii8175) Май 16 2017 в 5:56 PDT

Из-за снега стала плохой видимость на дорогах.



#17#май#новосибирск#нск#погодки#зима#пригород#сибирь#siberia#sibir# Публикация от Александр Козлов (@tymnii8175) Май 16 2017 в 6:07 PDT

В начале недели синоптики прогнозировали заморозки и мокрый снег в Новосибирске. В этом мае снегопад уже не первый — до этого он шел 2 мая.

