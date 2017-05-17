Учителя получат более 100 миллионов за работу на ЕГЭ

Областной бюджет Новосибирской области выделит 105 млн руб. для педагогов, которые будут заниматься подготовкой и проведением единого государственного экзамена.







Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства НСО со ссылкой на министра образования, науки и инновационной политики региона Сергея Нелюбова.







«Правительство региона выделило 31 млн руб. из областного бюджета на проведение ЕГЭ, большая часть средств была направлена на обеспечение информационной безопасности экзамена, еще 105 млн будет направлено на выплату компенсации за работу на ЕГЭ педагогам», — подчеркнул министр.







Как сообщил министр, на основной период ЕГЭ с 29 мая по 1 июля 2017 года зарегистрировано 14 133 участников, в том числе 13 182 выпускников этого года. Они будут сдавать экзамен на 84 пунктах. На экзаменах будут работать около 900 общественных наблюдателей.







Выпускники смогут сдать ЕГЭ по 14 учебным предметам (включая испанский язык), самые популярные — обществознание, физика, история, биология, информатика и информационно-коммуникационные технологии, химия.







В этом году в конце марта уже прошел досрочный ЕГЭ, на который было зарегистрировано 927 человек.