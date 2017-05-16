Новосибирск попал в десятку мегаполисов с высоким качеством жизни


Опрошенные новосибирцы жаловались на экологию, преступность и нехватку достойной работы
Опрошенные новосибирцы жаловались на экологию, преступность и нехватку достойной работы

Новосибирск занял 6-е место в рейтинге мегаполисов России по версии журнала «Русский репортер».


При этом 31 % новосибирцев, опрошенных аналитиками по заказу издания, признались, что им не нравится жить в своем городе.

Сегодня, 16 мая, после 3-летнего перерыва федеральное издание «Русский репортер» опубликовало свой традиционный рейтинг мегаполисов России. Аналитики оценили 21 город с населением более 600 человек по 10 показателям социально-экономического развития: среднемесячной зарплате, уровню преступности, безработицы, объемам строительства, расходам на образование, культуру и спорт и др. Кроме того, учитывались результаты опроса жителей.


По объективным показателям Новосибирск расположился на 5-м месте в рейтинге мегаполисов. Однако на вопрос социологов «Нравится ли вам жить в вашем городе?» положительно ответили только 69 % опрошенных новосибирцев, с этим показателем Новосибирск занял лишь 11-е место в народном рейтинге. Это снизило общий результат Новосибирска — в итоговом рейтинге по сумме социально-экономических показателей и общественного мнения у него только 6-е место.  


«Русский репортер» уточняет, что новосибирцы недовольны экологией и безопасностью в городе, а также жалуются на нехватку достойной работы.


«Новосибирск — город с квалифицированным, образованным населением. У людей здесь высокие запросы, а обеспечить эти запросы город не всегда успевает», — комментирует ситуацию заместитель директора направления «Муниципальное экономическое развитие» Фонда «Институт экономики города» Роман Попов.


Первое место в итоговом рейтинге мегаполисов заняла Тюмень, за ней следуют Краснодар и Ростов-на-Дону. Также Новосибирск обогнали Екатеринбург (4-е место) и Казань, расположившаяся на 5-й строчке.


Ранее Новосибирск попал в рейтинг самых криминогенных городов мира по версии портала Numbeo.

Ольга Хмелевская
Фото Татьяны Фатеевой

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